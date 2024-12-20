選罷法「連署加嚴」三讀！罷免連署需附身分證影本　冒用個資最高罰百萬

記者陳家祥／台北報導

立法院會今經過朝野一番大亂鬥之後，終於三讀通過國民黨立委傅崐萁、許宇甄提出的《選罷法》「連署加嚴」版本，未來罷免案在連署階段時，應附上身分證正反面影本，並新增未經同意偽造、假冒提議、連署者等利用他人個資行為，可處5年以下有期徒刑、拘役或處新臺幣100萬元以下罰鍰。

▲選罷法「連署加嚴」三讀通過，未來罷免案連署需付身分證影本，冒用個資最高罰百萬。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨在提案內容指出，罷免案是選民對於公職人員信賴與否的抉擇，近年來，常見有心人士貪圖自身便宜行事，藉以往蒐集到之大量個人資料，在未經當事人同意下，假冒他人連署，不僅違反個人資料保護，更侵害被假冒民眾的自由選擇權。

因此修法比照《總統副總統選舉罷免法》，增列連署人填具時，應附本人之國民身分證影本，作為查對真實性的防偽措施；另外，並新增未經同意冒用他人個資之罰則。此次修法修正《選罷法》第七十六條、第七十九條、第八十條、第八十三條，並新增第九十八條之二。

根據修正條文，第七十六條新增規定，罷免案連署應依規定格式逐欄詳實填寫，填具提議人國民身分證號及戶籍地址分村（里），裝訂成冊；提議人填具時，應附本人之國民身分證影本。連署人名冊未依規定格式提出者，選委會應不予受理。

第七十九條也新增，提議人的國民身分證影本記載資料，若有資料不明確或影印不清晰狀況，導致不能辨認提議人之姓名、出生年月日或國民身分證統一編號時，應自名冊中刪除。明確定義連署書不合規定的樣態。

提議人名冊若依規定刪除後導致不足規定人數，由選舉委員會將刪除之提議人及其個別事由，列冊通知提議人之領銜人在10日內補提，屆期不補提或補提仍不足規定人數者，均不予受理。補提以一次為限。

若符合規定人數，即函告提議人之領銜人自收到通知之次日起度10日內，領取連署人名冊格式，並於一定期間內徵求連署，未依限領取連署人名冊格式者，視為放棄提議。

第八十條則增列連署人填具連署資料時，應附本人之國民身分證影本，作為查對真實性的防偽措施。第八十三條增列，連署人之國民身分證影本記載資料不明或影印不清晰，致不能辨認連署人之姓名、出生年月日或國民身分證統一編號者，應做不成立之宣告。

為了避免假冒情事發生，除了在防弊上應有作為外，也應增加明確罰則給予警惕。為此，修法新增第九十八條之二，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣100萬元以下罰金。