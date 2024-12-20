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只有14天！高市圖借10本書「可換電影券」　7經典動畫只要150

▲高市圖攜手二期文創會館「喜樂時代影城，推出閱讀漫畫、看電影活動。（圖／記者許宥孺攝）

▲高市圖攜手二期文創會館「喜樂時代影城，推出閱讀漫畫、看電影活動。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

「漫畫」可以說是每個人成長歷程都有的記憶，沉浸在那方格中，充滿無限可能與想像。高雄市立圖書館與喜樂時代影城強強聯手，在年底推出閱讀漫畫、看電影，22日起至明年1月4日，到圖書總館借閱10本書，不限書籍種類，就可以獲得可樂爆米花或電影票兌換券。

《台漫特有種》漫畫書展是高雄城市書展中的重要活動，展出以來好評不斷，很多漫畫迷特別從中北部來高雄看展，而且一待半天時間，綜覽70多位台灣漫畫家的作品，分別於高市圖4樓文化積澱、3樓漫畫閱覽室呈現，展期至明年3月30日。

▲中華藝校學生為《台漫特有種x青春樂影》精心打扮多款動漫角色，與台漫及日本動畫融合。（圖／記者許宥孺攝）

▲中華藝校學生為《台漫特有種x青春樂影》精心打扮多款動漫角色，與台漫及日本動畫融合。（圖／記者許宥孺攝）

高市圖今日舉辦記者會，邀請中華藝校學生為《台漫特有種x青春樂影》活動開場，學生們精心打扮多款動漫角色，與台漫及日本動畫融合，在圖書館場域營造出動漫氛圍。

▲高雄市立圖書館館長李金鴦。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立圖書館館長李金鴦。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，文化流動的過程不僅滋養了台灣，也形塑台漫走出一條可能性，《台漫特有種》書展，以「記憶探尋」、「枝葉繁茂的老欉」、「相伴共生」及「小誌叢生」4大主題選讀分享，總計有不同世代77位作家、126件作品，邀請讀者一起來看台漫如何開創對話與想像。

▲喜樂時代影城行銷總監白妃。（圖／記者許宥孺攝）

▲喜樂時代影城行銷總監白妃。（圖／記者許宥孺攝）

喜樂時代影城行銷總監白妃表示，國人不分年紀都愛看漫畫，動畫電影也帶來龐大商機。為滿足不同閱聽眾需求，影城結合《青春樂影》動畫影展，精選7部日本經典動畫電影，包含《扶桑花女孩之舞》、《你的名字》、《藍色恐懼》、《那年夏天，想見妳》、《王立宇宙軍～歐尼亞米斯之翼》、《天才狂歡派對:首部曲》、《最終章》，都是動漫迷熱衷的影片；而且電影票價只要150元。

李金鴦館長也推薦多部台漫作品，包括周見信《來自清水的孩子》，講述的都是課本裡曾經缺席的歷史，藉由敘事與視覺表現，讓台灣歷史變得鮮活有趣；阮光民《東華春理髮廳》以漫畫開啟一場風土巡禮，流轉其中的人情百味，讓人充分感受這塊土地的精彩；曾耀慶《縫裡嬉戲》則展現出台漫生態中的稀有種獨立出版小誌。

▲《台漫特有種》漫畫書展在2024高雄城市書展期間好評不斷。（圖／高市圖提供）

▲《台漫特有種》漫畫書展在2024高雄城市書展期間好評不斷。（圖／高市圖提供）

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