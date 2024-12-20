老婆婚後2個月「下海」被抓　夫苦等24年心碎離了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，他與中國籍妻子小美（化名）在24年前登記結婚，沒想到婚後2個月，小美就被查獲賣淫，隨即遭到強制出境，至今未歸，雙方現在已經沒有聯絡，因而決定向法院訴請離婚。高雄少年及家事法院法官日前審理此案，並裁定准許兩人離婚。

▲小美婚後2個月就被抓包賣淫。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，2000年9月間他與小美登記結婚，婚後一起在台灣生活，沒想到結婚不久，小美就因為從事不法行業遭到遣返，至今未歸，加上小美先前曾來信表明願意離婚，雙方現在已經沒有聯絡，他受到惡意遺棄且狀態繼續中，因而決定向法院訴請離婚。

而小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀答辯或陳述。

高雄少年及家事法院法官依職權函詢內政部移民署，得知小美在2000年11月被警方查獲賣淫，8天之後強制出境，人夫曾在同年11月申請讓小美來台探親，但因為小美有違法違規紀錄而被否決；如今雖然已經超過不予許可申請進入台灣地區的管制期間，小美卻沒有再度前來台灣的紀錄。

法官表示，小美自2000年11月出境之後，就沒有再來過台灣，與丈夫也已經失去聯繫，顯然雙方都沒有繼續維持這段婚姻關係的意願，考量到夫妻倆的婚姻確實有難以維持的重大事由，可歸責部分也是女方較重，最終裁定准許丈夫的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。