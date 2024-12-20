不敵凱米、山托兒颱風！高雄柴山大路邊坡受損　裝設緊急保護設施





▲高雄鼓山柴山大路下邊坡受損 。（圖／翻攝道路養護工程處，下同）

記者劉人豪／高雄報導



今年凱米及山托兒颱風，造成高雄鼓山區柴山大路部分路段邊坡受損，為保障通行安全，工務局道路養護工程處日前已裝設緊急保護設施，並整修道路側溝以穩定下邊坡路基，守護高雄後山秘徑與地方通行權益。道工處表示，由於柴山為天然????硓石（珊瑚礁岩）地形，柴山大路受海風侵蝕及地震後偶有岩屑脫落情形，道工處先前已增設1處約30公尺長防落石網保護用路人。

位於鼓山區桃源里的柴山大路，是通往柴山秘境要道，如小自然秘境沙灘、柴山小漁港、山海宮、大自然海蝕洞等等，且因鄰近軍營，亦有不少國軍軍車往來此處，道工處表示，柴山向來被稱為高雄人的後山、後花園，在軍事管制逐步解禁後，成為觀光休閒熱點，其依山傍海的天然條件，柴山儼然是高雄得天獨厚的「市」外桃源。

近期颱風豪雨沖刷土石讓柴山大路邊坡滑動、路面坍陷，災情擴大將有阻斷交通之虞，對此道工處緊急於道路下邊坡打設總長約35公尺、深度最深達7公尺的雙排臨時鋼軌樁擋土設施加固，也一併整修道路側溝，確保下邊坡土層不因水壓問題再次滑動。此外災區上方有數條高壓電線橫跨，為確保施工人員安全，也特別請台電公司協助將高壓電線包覆黃色絕緣材質避免感電，才開始進行相關施工材料吊掛及打設作業。

道工處補充，緊急搶修完成後，另於道路兩側裝設反光防撞桿及紐澤西護欄，加強路段警示，提醒民眾行經時多加留意。施工管制期間感謝當地里民的體諒與配合搶修作業，道工處將持續關注道路邊坡情形並採取相關防護措施，確保安全行車環境。