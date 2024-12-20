金酒弊案「收賄百萬」判7年半　金門前縣長李沃士入監服刑

▲金門縣前縣長長李沃士遭判刑7年6月，今日發監執行。（圖／翻攝自李沃士臉書）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣前縣長李沃士在2011年涉收受賄款100萬元，協助廠商取得「金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商案」，壓低金酒公司基酒價格，遭判刑7年6月定讞。金門地檢署證實，李沃士在今日上午準時完成報到，經查驗身分無誤後，已發監執行。

李沃士是國民黨籍，於2009年當選金門縣第五屆縣長，檢方查出，李沃士在競選期間，陸續接受伍豐科技公司負責人徐明哲、海悅廣告公司負責人黃希文，2人贊助的1、2千萬元的競選經費。當選後，2人看準金門酒廠的實力，打算插手酒廠生意。

2011年7月初，當時金門酒廠進行高端白酒案酒基售價評價作業過程，徐、黃2人認為金門高粱酒在大陸白酒市場頗有潛力，因此由徐男出面邀約李沃士、蘇鳳英夫婦，到位於台北市豪宅「帝寶」內招待所餐敘。當時徐男請託李沃士以縣長職權，協助壓低金門酒廠的酒基售價，李沃士答應。之後李沃士夫婦要離開時，徐男以「暑假帶小孩出國旅遊購物」名義，交付裝有100萬元現金的牛皮紙袋，交給不知情的蘇鳳英。

李沃士收錢辦事，隔月就召集當時的金酒公司董事長李清正，以及總經理、營業組組長等人進縣府議事，並在會議中指示將年份酒基牌價打折出售。李清正等人也依照李沃士指示，在金酒公司的評價會議中，決議重訂各年份酒基牌價，但最後因金酒公司內部有許多意見，無法決定。經過多次會議，李清正於當年10月底的公司董事會中，直接裁示不再續推高端白酒案，徐、黃2人也未能取得標案。

案經檢方查證屬實後，將李沃士等人提起公訴。一審金門地院審理後，將李沃士判刑8年，但二審福建高分院則改判無罪，但更一審又改認定有罪，判處有期徒刑7年6月、褫奪公權5年，蘇鳳英仍無罪。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

金門地檢署證實，李沃士已於今日上午準時完成報到，查驗身分無誤後，檢方已簽發指揮書，發監執行。