　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金酒弊案「收賄百萬」判7年半　金門前縣長李沃士入監服刑

金門縣婚紗活動。（圖／翻攝自李沃士臉書）

▲金門縣前縣長長李沃士遭判刑7年6月，今日發監執行。（圖／翻攝自李沃士臉書）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣前縣長李沃士在2011年涉收受賄款100萬元，協助廠商取得「金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商案」，壓低金酒公司基酒價格，遭判刑7年6月定讞。金門地檢署證實，李沃士在今日上午準時完成報到，經查驗身分無誤後，已發監執行。

李沃士是國民黨籍，於2009年當選金門縣第五屆縣長，檢方查出，李沃士在競選期間，陸續接受伍豐科技公司負責人徐明哲、海悅廣告公司負責人黃希文，2人贊助的1、2千萬元的競選經費。當選後，2人看準金門酒廠的實力，打算插手酒廠生意。

2011年7月初，當時金門酒廠進行高端白酒案酒基售價評價作業過程，徐、黃2人認為金門高粱酒在大陸白酒市場頗有潛力，因此由徐男出面邀約李沃士、蘇鳳英夫婦，到位於台北市豪宅「帝寶」內招待所餐敘。當時徐男請託李沃士以縣長職權，協助壓低金門酒廠的酒基售價，李沃士答應。之後李沃士夫婦要離開時，徐男以「暑假帶小孩出國旅遊購物」名義，交付裝有100萬元現金的牛皮紙袋，交給不知情的蘇鳳英。

李沃士收錢辦事，隔月就召集當時的金酒公司董事長李清正，以及總經理、營業組組長等人進縣府議事，並在會議中指示將年份酒基牌價打折出售。李清正等人也依照李沃士指示，在金酒公司的評價會議中，決議重訂各年份酒基牌價，但最後因金酒公司內部有許多意見，無法決定。經過多次會議，李清正於當年10月底的公司董事會中，直接裁示不再續推高端白酒案，徐、黃2人也未能取得標案。

案經檢方查證屬實後，將李沃士等人提起公訴。一審金門地院審理後，將李沃士判刑8年，但二審福建高分院則改判無罪，但更一審又改認定有罪，判處有期徒刑7年6月、褫奪公權5年，蘇鳳英仍無罪。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

金門地檢署證實，李沃士已於今日上午準時完成報到，查驗身分無誤後，檢方已簽發指揮書，發監執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／水電工父子送抵霧峰老家　嬤痛哭：我的兒啊！我的孫啊
「女立委被壓在地上踹！」　王義川激動哭了
北市新增29處交通科技執法！　地點一次看
水電包工父子送殯儀館　女兒悲喊：爸爸上車
快訊／立院集結上千人！　王世堅激動喊：立法院30年來最大恥辱
24歲移工跳樓逃生亡　妻越南帶8月嬰聞訊崩潰
遭強硬清場！多名綠委掛彩送醫　哭喊：國民黨對得起台灣人嗎
LIVE／陳玉珍一掌拍飛黃捷！青鳥衝立院　蛇蠍女毒男友1月3
快訊／1場拿3萬！　2球星遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

快訊／國1五楊高架火燒車！火煙狂竄畫面曝　封閉外車道搶救

基隆警執勤精神不濟！原來是吸大麻　第三分局：停職調查

水電包工父子雙亡…遺體相驗完畢送殯儀館！女兒悲喊：爸爸上車

黑幫賣喪屍煙油2個月撈百萬！6人小組分工細膩　警連藥頭全抄了

控妻外遇嗆「抓到一定賞」　莽夫一段話自打臉下場曝光

全聯大火24歲移工亡！妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰　表哥曝家境清苦

北市新增29處交通科技執法...鎖定4大項違規　地點一次看

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

快訊／國1五楊高架火燒車！火煙狂竄畫面曝　封閉外車道搶救

基隆警執勤精神不濟！原來是吸大麻　第三分局：停職調查

水電包工父子雙亡…遺體相驗完畢送殯儀館！女兒悲喊：爸爸上車

黑幫賣喪屍煙油2個月撈百萬！6人小組分工細膩　警連藥頭全抄了

控妻外遇嗆「抓到一定賞」　莽夫一段話自打臉下場曝光

全聯大火24歲移工亡！妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰　表哥曝家境清苦

北市新增29處交通科技執法...鎖定4大項違規　地點一次看

偽造號牌全面大追緝　假車牌11月大降54%

BTS柾國：我搬家了，拜託別再找來⋯　直播2000萬人面前警告私生飯

獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

華為間諜行動曝光！　派人偷拍巴拉圭台灣大使官邸

出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

蘇花改下清水橋重建提前完工！　和仁至崇德取消平日管制

一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」

促進澳門經濟「適度」發展　習近平親自指示：開發橫琴把握好定位

快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

快訊／國1五楊高架火燒車！火煙狂竄畫面曝　封閉外車道搶救

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

即／重慶南路商業大樓起火！一人全身燒燙傷送醫

全聯倉儲9死　電焊火星釀災2年前也有

全聯倉儲大火！水電5人組疑「空間迷航」受困亡

妻全聯倉儲大火亡！他哭求醫護繼續救

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

更多熱門

相關新聞

金門緝毒犬出動　碼頭偵檢防跨境走私

金門緝毒犬出動　碼頭偵檢防跨境走私

金門警方全力緝毒及防詐，水頭關口聯合岸巡緝毒犬查緝防制跨境運輸毒品及識詐宣導，建構金門安心生活環境。

金門之光！爵士小鼓手李明書廈門奪金

金門之光！爵士小鼓手李明書廈門奪金

金酒盃少棒開打！統一獅「三帥」赴金指導

金酒盃少棒開打！統一獅「三帥」赴金指導

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

前金門縣長李沃士判7年半定讞　今本人簽收傳票

前金門縣長李沃士判7年半定讞　今本人簽收傳票

關鍵字：

金門金門地檢署李沃士

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面