2024金酒盃少棒開打！統一獅「三帥」赴金指導　UniGirls熱舞

▲「2024金酒盃少棒交流賽」昨開打，今年兩天舉辦園遊會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導



「2024金酒盃少棒交流賽」昨已在金門縣立棒壘球場開打，將在明天產生冠軍。為了歡迎金門鄉親到場為小朋友打棒球，主辦單位金門酒廠實業股份公司14日除邀請統一7-ELEVEn獅隊球星潘傑楷、陳聖平和林佳緯到金門外，周六、周日兩天還在現場舉辦園遊會，要讓鄉親「有呷閣有掠」，而且還有簽名會，千萬別錯過。

首度舉辦的「2024金酒盃少棒交流賽」，邀請到台灣本島的高雄市中正國小、台南市崇學國小與立人國小少棒隊，跨海到金門與中正國小A、B和金寧國小少棒隊切磋球技。同時還聘請統一7-ELEVEn獅隊「三帥」潘傑楷、陳聖平和林佳緯擔任棒球教室的客座教練。

不僅如此，平常只能在電視轉播上看到的UniGirls柔一、少少、瑟七、包子和統一獅吉祥物萊恩、盈盈，也都第一次來到金門表演，歡迎鄉親在今日下午2點半到4點半，一起參與UniGirls開場表演及合照見面會、球星簽名、合照會，也將安排有獎徵答活動，要讓鄉親球迷滿載而歸。

這兩天球場外的園遊會，有多達21家廠商參與，範圍包含主食、烤炸點心、解饞甜品、咕嚕飲品、休閒遊樂等6大類，從麵包、肉夾饃、關東者、豆乳雞、糖葫蘆、奶茶、冷飲樣樣都有，另外還有九宮格、棒球打擊、套圈圈等闖關遊戲。凡完成闖關遊戲的鄉親，就可獲贈50元園遊券。