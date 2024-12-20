全聯倉儲大火「雲梯車不能更靠近？」　消防員1圖解答：安全極限了

▲台中全聯倉儲大火9死。（圖／消防提供）



記者施怡妏／綜合報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出大火，現場8692坪建築陷入火海，釀成9死7傷慘劇，有許多網友質疑「雲梯車怎不更靠近」。對此，有消防員解釋，當時平台臂、第三臂，都已跟主臂「接近一直線」，以達安全極限，如果主臂再降低，整個雲梯車的重心會偏移，「後果就是翻車」。

消防員「@mercy.07.19」在Threads發文，聽到很多人說雲梯車為何不再靠近一點，「因為沒辦法，我也是消防員，也曾保管過雲梯車」。他解釋，因為平台臂、第三臂，都已跟主臂接近一直線了，平台臂已伸展到安全極限。

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▲平台臂已伸展到安全極限。（圖／翻攝自Threads）



他指出，如果主臂再降低，整個雲梯車的重心會偏移，「腳架構成的平台會撐不住重量，後果就是翻車」，因此無法再接近，只能加掛梯兩段式救援，「還要看一下地面那個圍牆擋住是不是擋住地方，雲梯車靠近不了」。

他也提到，說不定在雲梯主控電腦強制鎖定前，已響起極限警報了，其實雲梯車操作手在救援時，已經冒著極大的生命危險，「獲救者真的得好好感謝雲梯車操作手」。

消防局指出，從現場狀況來看，起火點靠近地下室，現場有3座安全梯，但當時均遭濃煙迅速遮蔽，且火勢很快蔓延到4樓，由於現場還在施作中，設備並不完全，再加上建材易燃，火勢、濃煙很快竄升，不排除出現空間迷航影響逃生。尋獲3人遺體的3樓夾層是一片長度97公尺、寬度58公尺的空間，面積很大，5人遺體都是在東北角找到，有人被建材壓住、有人被煙灰蓋住，5人中3人呈現趴姿、另外2人仰躺。

針對起火原因，是否是焊接火星掉到地下室才引發火勢？消防局表示，因現場是冷凍場所，所以有很多保溫裝置、易燃材質，詳細起火原因為何，還須待今詳細火調後才能釐清。

本文獲網友「@mercy.07.19」授權轉載。