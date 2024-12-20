5人慘死夾層工區　消防局長：現場太過凌亂...工班無處可逃

▲全聯倉儲大火中，一工班5人小組在3樓夾層中全數罹難。消防局長也提到，現場凌亂且火勢、濃煙猛烈，現場無處可逃 。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市昨(19)日發生重大工安意外，全聯位在大肚區沙田路上、興建中的大型倉儲中心傳出火警釀成9死7傷亡慘劇，是台中近10年傷亡最嚴重火警意外。消防局長孫福佑表示，由於失事工廠正在興建中，現場非常凌亂，火警發生當下濃煙及猛烈大火讓「5名工人沒地方躲」，同仁最後在夾層發現罹難的5人，通通在工作區附近，根本無處避難。

▲全聯倉儲火警成台中近10年來最嚴重傷亡事故火警，消防局長孫福佑提到，出動4台空拍機協助救援。（圖／記者游瓊華攝）



失火的倉儲是新建廠房尚未完工，廠房面積達到6055.56平方公尺、其他建築物總面積467.3平方公尺。孫福佑表示，因廠房施工中，所以僅能就施工圖研判人員躲匿的地方，救援上比較困難、危險。

這次消防局出動四台空拍機，其中兩台具有紅外線熱顯像儀，提供指揮官掌握火點，另外還出動兩台室內搜索機，提供同仁搜索影片，供指揮系統參考。

孫福佑也提到，由於廠房昨天進行風管作業，起火原因初步判定應該是電銲、切割時，火星不停掉落到地下室，才會引起大火，至於詳細起火原因還有待進一步釐清。