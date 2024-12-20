全聯倉儲大火！24歲移工跳樓逃生亡　善願愛心協會協助家屬來台

▲24歲阮男於惡火中身亡，家屬聯繫在台的遠房親戚協助，在警方及仲介陪同下進往生室 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、劉人豪／台中報導



台中全聯生鮮倉儲19日下午發生惡火，現場8692坪陷入燃燒，釀成9死7傷，其中越南籍24歲阮姓男子事發時因跳樓逃生不幸身亡，阮男家屬聯繫在台的遠房親戚協助，今（20）日抵達台中光田綜合醫院沙鹿院區，在警方與仲介陪同下前往往生室，善願愛心協會表示會協助支付來台機票及喪葬事宜。

全聯自有品牌「善美的生鮮」大肚生鮮處理廠的新建工地19日下午起火，消防局初判起火點為地下室，因廠區有許多易燃物，導致火勢迅速蔓延，加上該廠房尚未完工，天花板因火勢坍塌，讓許多人來不及逃生，最後於3樓找到5名男子、4樓找到2男1女，還有一名從3樓跳下逃生的24歲越籍阮男，送醫搶救後也傷重不治，共9人不幸罹難。

▲善願愛心協會表示會協助支付來台機票及喪葬事宜。（圖／記者唐詠絮攝）

阮男家屬於事發後，打電話請在台灣的遠房親戚協助，在警方陪同下，今天與仲介一起前往台中光田綜合醫院沙鹿院區往生室。善願愛心協會指出，會免費提供服務以及關懷金，並處理相關的喪葬事宜，後續也會提供家屬來回機票參加告別儀式。