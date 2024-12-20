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全聯倉儲大火！水電5人組疑「空間迷航」困夾層　3趴姿2仰躺死亡

▲▼台中全聯倉儲大火，釀9死慘劇。（圖／記者白珈陽攝）

台中全聯倉儲大火，釀9死慘劇。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出大火，釀成9死7傷慘劇，其中廖姓水電包工頭帶著兒子與另外3人、共5人小組一同在3樓夾層中施工，未料火勢迅速蔓延，5人逃生不及全數罹難。消防局指出，現場濃煙迅速竄升，推估5人可能視線遭遮蔽、出現空間迷航，最後5人都在東北角找到，其中3人呈現趴姿、另外2人仰躺，均已明顯死亡。

消防局表示，這起大火傷亡慘重，第一位是試圖跳樓逃生的外籍移工，經送醫搶救後宣告不治，另外3人在東南側4樓尋獲，此外3樓夾層東北角也尋獲水電包商5人小組，共9人罹難。

消防局指出，從現場狀況來看，起火點靠近地下室，現場有3座安全梯，但當時均遭濃煙迅速遮蔽，且火勢很快蔓延到4樓，由於現場還在施作中，設備並不完全，再加上建材易燃，火勢、濃煙很快竄升，不排除出現空間迷航影響逃生。尋獲3人遺體的3樓夾層是一片長度97公尺、寬度58公尺的空間，面積很大，5人遺體都是在東北角找到，有人被建材壓住、有人被煙灰蓋住，5人中3人呈現趴姿、另外2人仰躺。

針對起火原因，是否是焊接火星掉到地下室才引發火勢？消防局表示，因現場是冷凍場所，所以有很多保溫裝置、易燃材質，詳細起火原因為何，還須待今詳細火調後才能釐清。

▲▼ 台中全聯 火調 。（圖／記者白珈陽攝）

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