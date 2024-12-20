全聯倉儲大火9死7傷！院方曝最新傷況　吸入濃煙恐釀長期併發症

▲台中全聯倉儲大火，沙鹿光田醫院副院長張家築說明傷況。（圖／記者唐詠絮攝）

記者白珈陽、唐詠絮、莊智勝／台中報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出大火，釀成9死7傷慘劇。其中沙鹿光田醫院、梧棲童綜合醫院收治大部分傷者，今(20日)醫生說明傷者情況，表示傷者目前生命跡象都穩定，但由於濃煙、有毒氣體影響，容易造成急性肺部、呼吸道狀況，且可能有延遲性變化，後續都要長期追蹤治療。

沙鹿光田醫院副院長張家築表示，以此次傷者情況來看，火勢已經不是最主要影響，而是濃煙和溫度，會從上呼吸道開始、到肺部都會造成損傷，目前患者第一階段都算穩定，後須需要觀察有沒有出現次發性傷害，若有要及時給予治療；張家築指出，患者吸入濃煙後，上呼吸道、咽喉可能出現水腫，肺部若受到急性嚴重傷害則可能致命，即便目前傷況穩定，但後續仍可能有長期併發症，如纖維化等。

童綜合醫院主治醫師也表示，收治的4名患者都有吸入性嗆傷，生命狀況穩定，但擔心高溫嗆傷、以及吸入有毒氣體影響，因此在急診留觀；一氧化碳中毒方面，院方給予高壓氧治療，並觀察是否有延遲性變化，整體情況都算穩定，目前只剩一名49歲的武姓傷者留院，其餘均已出院。

▼童綜合醫院主治醫師表示4名患者生命徵象穩定。（圖／民眾提供）