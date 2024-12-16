林襄陷佔位風波！律師「揭1點」喊奇怪：根本無法判斷是非

▲黃小柔、Vicky上節目爆料，被流量女星搶位子。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

女星黃小柔、Vicky先前爆料，搭高鐵出外景時，被某流量女星搶座位，引發網友瘋猜與林襄有關，而林襄與經紀人則多次回應否認。對此，知名律師李怡貞就點出奇怪之處，更直言此事在資訊上有很多缺漏，根本無法判斷是非。

李怡貞今在臉書提到，關於搶座事件，有個蠻奇怪的點，就是高鐵大多是對號座，很難想像會去搶位子；如果是自由座的話，那麼誰先坐就是誰的自由。

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她直言，一般正常情況來說，頭沒抬或不正眼看對方，通常是戴著耳機或正忙著手邊的事，才會第一時間沒有反應，當然也可能是雙方早有衝突，一方不想再延續緊張的情況，「要是我是前輩，自己貼錢升等商務艙，避免如此是非再產生，氣到不行講出來後又被炎上。要是我是當紅後進，自己貼錢升等商務艙，避免前輩來說我搶位子，畢竟我真的很紅，至少現在很紅。」

▲林襄陷高鐵佔位風波。（圖／翻攝自IG）

李怡貞認為，此事在資訊上有很多的缺漏，根本無法判斷是非，「但我也不覺得演藝圈的前輩會無中生有的攻擊後進，尤其是知道後進正當紅，講了勢必會被炎上。」

眼看輿論越燒越大，林襄親自回應，並沒有跟前輩們一起搭高鐵，也未曾被提醒坐到別人的位子；而經紀人莉奈昨日已聲明否認，「我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響。」

另外，一同捲入風波的林穎樂，稍早出席活動時回應，「這件事情不是我們，不曉得發生什麼事，所以不好意思多問。」