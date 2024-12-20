建中校友重聚菜單「香鮑佐蘿莉」惹議　校方：性平教育還需努力

▲建中上周末舉行校友30重聚活動，卻爆出物化女性等狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

建國中學上周末舉行校友30重聚活動後，卻爆發晚宴菜單出現物化女性的菜名，更有校友對印出女校人形立牌做出不雅動作。建中今（20日）表示，菜單校方事前並不知情，或許出發點沒惡意，但對被開玩笑者來說心中會不舒服，而校友都是社會人士，小時候可能沒受過目前性平教育，相信新聞出來後會有反思，當作一次教育機會。

建中校友上周末舉辦第46屆校友30周年重聚活動，但卻爆發晚宴菜單出現「韓國妹子軟綿綿」、「香鮑佐蘿莉」、「綠白制服趴」、「小姑若給茶」等菜單名稱，遭外界質疑物化女性。另有校友對印出的女校人形立牌，做出摟肩、作勢舔臉不雅動作，遭批評是性平教育的負面教材。

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建中表示，菜單部分，校方事前並不知情，要詢問46屆校友會的主辦單位。在看板部分，校方事前有看過，原本看板是布置補習班或校園場景，讓校友回憶高中時代在補習班的情境，部分校友在場地跟看板的拍照行為，並不是校方意料之中行為，活動結束後，看板被建中在校生拿回教室，校方後來已經都收回。

面對校友會活動被質疑物化女性，建中指出，活動是校友對於青春時代回憶，或許開一些玩笑，出發點沒有惡意，但對被開玩笑對象來說，感受卻不是這樣，心中可能不是那麼舒服，而校友都是社會人士，小時候可能沒受過目前的性平教育，現在新聞出來後，校友得知後也會有反思，也當作一次教育機會。

建中進一步表示，現在經過政府推動性別平等教育後，大部分都能做到性平，而這次事件也呈現，即使現在台灣已經步入性別平等社會，制度與軟硬體上都做到性別平等，但在部分價值觀或是民眾潛意識，都是需要繼續努力的部分，希望社會各界可以繼續重視、大家繼續努力。