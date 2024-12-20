　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

建中校友重聚菜單「香鮑佐蘿莉」惹議　校方：性平教育還需努力

▲▼高中英聽測驗，英聽測驗，英聽二試。（圖／記者許敏溶攝）

▲建中上周末舉行校友30重聚活動，卻爆出物化女性等狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

建國中學上周末舉行校友30重聚活動後，卻爆發晚宴菜單出現物化女性的菜名，更有校友對印出女校人形立牌做出不雅動作。建中今（20日）表示，菜單校方事前並不知情，或許出發點沒惡意，但對被開玩笑者來說心中會不舒服，而校友都是社會人士，小時候可能沒受過目前性平教育，相信新聞出來後會有反思，當作一次教育機會。

建中校友上周末舉辦第46屆校友30周年重聚活動，但卻爆發晚宴菜單出現「韓國妹子軟綿綿」、「香鮑佐蘿莉」、「綠白制服趴」、「小姑若給茶」等菜單名稱，遭外界質疑物化女性。另有校友對印出的女校人形立牌，做出摟肩、作勢舔臉不雅動作，遭批評是性平教育的負面教材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

建中表示，菜單部分，校方事前並不知情，要詢問46屆校友會的主辦單位。在看板部分，校方事前有看過，原本看板是布置補習班或校園場景，讓校友回憶高中時代在補習班的情境，部分校友在場地跟看板的拍照行為，並不是校方意料之中行為，活動結束後，看板被建中在校生拿回教室，校方後來已經都收回。

面對校友會活動被質疑物化女性，建中指出，活動是校友對於青春時代回憶，或許開一些玩笑，出發點沒有惡意，但對被開玩笑對象來說，感受卻不是這樣，心中可能不是那麼舒服，而校友都是社會人士，小時候可能沒受過目前的性平教育，現在新聞出來後，校友得知後也會有反思，也當作一次教育機會。

建中進一步表示，現在經過政府推動性別平等教育後，大部分都能做到性平，而這次事件也呈現，即使現在台灣已經步入性別平等社會，制度與軟硬體上都做到性別平等，但在部分價值觀或是民眾潛意識，都是需要繼續努力的部分，希望社會各界可以繼續重視、大家繼續努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／場外青鳥試圖衝入立院！
5人慘死夾層　消防局長：現場太過凌亂...無處可逃
味全連搶朱育賢、陳子豪！　「滅頂」發起人：謝謝你，魏應充
不讓澳洲男友離開！　蛇蠍女毒他「1個月3次」恐怖過程曝
快訊／法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」　民眾黨回應了
快訊／「金門坦克」發威！　國民黨奪回主席台
快訊／柯文哲辭黨主席！北院裁准「聲明書交給周榆修」
狂打手機不通！死者母癱軟求真相　醫院哭喊：我的乖兒子
快訊／全聯倉儲大火奪9命　勞工局裁罰15萬
沖繩高中生來台參訪立院　無奈站門口拍照畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯倉儲大火「雲梯車不能更靠近？」　消防員1圖解答：安全極限了

天氣回溫路況正常！合歡山翠峰至大禹嶺開放正常通行

臉書徵才健檢人員「5小時1800元」　院方回應：是詐騙

鄭天財嗆「我就把它燒掉」　律師：簡直目無法紀！最高判2年徒刑

2霸凌者調主秘室「挨批煉蠱場」　邱泰源否認：集中管理統籌調派

冷氣團雙波襲擊「明午後再降溫」　下周一還有追雪機會

保險套卡在陰道「挖20分鐘才拿出」妹子崩潰！醫喊：勇敢去掛急診

建中校友重聚菜單「香鮑佐蘿莉」惹議　校方：性平教育還需努力

快訊／輻射冷卻加持「5縣市低溫特報」　明晨寒冷跌破10度

不是厚棉被！冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

全聯倉儲大火「雲梯車不能更靠近？」　消防員1圖解答：安全極限了

天氣回溫路況正常！合歡山翠峰至大禹嶺開放正常通行

臉書徵才健檢人員「5小時1800元」　院方回應：是詐騙

鄭天財嗆「我就把它燒掉」　律師：簡直目無法紀！最高判2年徒刑

2霸凌者調主秘室「挨批煉蠱場」　邱泰源否認：集中管理統籌調派

冷氣團雙波襲擊「明午後再降溫」　下周一還有追雪機會

保險套卡在陰道「挖20分鐘才拿出」妹子崩潰！醫喊：勇敢去掛急診

建中校友重聚菜單「香鮑佐蘿莉」惹議　校方：性平教育還需努力

快訊／輻射冷卻加持「5縣市低溫特報」　明晨寒冷跌破10度

不是厚棉被！冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

民宅離火場才30ｍ遠！住戶聽見爆炸聲嚇到腿軟　毛巾緊塞門縫阻濃煙

藍成功奪回主席台續推三修法　綠委轟：試圖癱瘓國家的憲政運作

全聯倉儲大火「雲梯車不能更靠近？」　消防員1圖解答：安全極限了

天氣回溫路況正常！合歡山翠峰至大禹嶺開放正常通行

臉書徵才健檢人員「5小時1800元」　院方回應：是詐騙

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

退休夫妻飯後在海邊散步「突然倒下」雙雙死亡　離奇死因出爐

痛批民進黨破壞議場、暴力手段！　朱立倫：每件作為都讓民主倒退

費城人增強外野深度　1年短約網羅德國強打

鄭天財嗆「我就把它燒掉」　律師：簡直目無法紀！最高判2年徒刑

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

明「冬至」強烈冷氣團恐報到！　專家：低溫不到10度

「冬至」冷氣團不到10℃　跨年天氣曝光

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

前女友曝「分手不刪私密照」　中捷長髮哥怒噴網友

今晨9.9度8縣市低溫　週末冷氣團接力再探12度

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被看光」

暖暖包不熱了！　譚敦慈「1撇步」多用好幾小時

行政院宣布「班班喝鮮奶」下學期停辦　教團肯定：勿重蹈覆轍

快訊／6縣市低溫特報！急凍跌破10度

辦公室小鮮肉超搶手　妹子「惦惦用1招」2周就交往

快訊／板南線異常　忠孝復興站塞爆

更多熱門

相關新聞

中山女高遭譏「盤絲洞」　校方再發2點聲明：堅決抗議不當標籤

中山女高遭譏「盤絲洞」　校方再發2點聲明：堅決抗議不當標籤

馬英九基金會邀請中國桌球名將馬龍與陸生團訪台，參訪中山女高時卻被中國媒體形容「進盤絲洞」而引發爭議。中山女高今（5日）發出兩點聲明，強調全校師生與校友都不認同且堅決抗議物化女性的報導，已請主辦單位正視並溝通，且陸生團參訪過程完全未涉及任何政治議題，校方也未安排學生與陸生團交流。

黃捷獲選「BBC巾幗百名」傑出女性

黃捷獲選「BBC巾幗百名」傑出女性

社團狼師女廁偷拍被逮　北市教育局通令各校：嚴審外聘師資

社團狼師女廁偷拍被逮　北市教育局通令各校：嚴審外聘師資

主持內政部性平委員會　劉世芳：力促警大、警專落實性別平等

主持內政部性平委員會　劉世芳：力促警大、警專落實性別平等

Zenyum綻雅參與同志大遊行

Zenyum綻雅參與同志大遊行

關鍵字：

建中30重聚性別平等物化女性

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面