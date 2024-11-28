社團狼師女廁偷拍被逮　北市教育局通令各校：嚴審外聘師資

▲北市某國小驚傳社團男老師潛入女廁偷拍女學生如廁畫面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市大同區某國小許姓男老師，去年擔任學校社團指導老師，卻尾隨女學生進入女廁偷拍，士林地檢署調查後依違反《兒童及少年性剝削防制條例》將許姓狼師起訴。台北市教育局今（28日）表示，本案經調查性騷擾屬實，已將涉案人登錄「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，並要求各校嚴格把關外聘社團教師，有疑慮者絕不聘用。

根據起訴書指出，許男從去年9月起擔任學校魔術社指導老師，今年6月14日下午4時許，尾隨1名女學生走進女廁，透過廁所隔間上方縫隙拍攝女學生如廁畫面，女學生當場發現手機鏡頭，驚恐大叫並逃出廁所，許男則趁機迅速離開。學生和家長隨後報警處理，校方接獲消息後也啟動調查，並提供監視器畫面作為證據。

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北市教育局表示，學生家長於6月17日向學校提出性平事件調查申請，學校依性別教育平等法相關規定立即啟動調查，經10月7日學校性別平等委員會審議確認本案性騷擾屬實，學校已將涉案人登錄「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」。

教育局說明，本案為學校與民間公司合作辦理課外社團課程，由公司提供師資，學校接獲通報後，第一時間已聯繫該公司立即將該師解聘，禁止進入校園，並要求學校妥適向家長說明，持續加強課後社團師資把關查核，落實課外社團課間巡查、下課時間安全巡視以及加強門禁管制等措施，以維護學生安全；也請學校對受害學生及社團學生進行輔導。

教育局強調，對於校園性別事件零容忍，已通令各校，對有疑慮教師絕不聘用，即便是課外社團課程，依據「台北市國民小學課外社團作業要點」及「性別平等教育法」等規定，師資條件及教師遴聘等事項仍須由學校課外社團委員會進行審查，學校在聘用時應嚴格把關，有疑慮者絕不聘用，也避免家長個別聘用。