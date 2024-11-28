　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社團狼師女廁偷拍被逮　北市教育局通令各校：嚴審外聘師資

▲桃園市中壢區衛姓代課老師去年2月至3月間，在學校廁所偷拍女老師或學生如廁畫面，經女老師察覺後扭送警局偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市某國小驚傳社團男老師潛入女廁偷拍女學生如廁畫面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市大同區某國小許姓男老師，去年擔任學校社團指導老師，卻尾隨女學生進入女廁偷拍，士林地檢署調查後依違反《兒童及少年性剝削防制條例》將許姓狼師起訴。台北市教育局今（28日）表示，本案經調查性騷擾屬實，已將涉案人登錄「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，並要求各校嚴格把關外聘社團教師，有疑慮者絕不聘用。

根據起訴書指出，許男從去年9月起擔任學校魔術社指導老師，今年6月14日下午4時許，尾隨1名女學生走進女廁，透過廁所隔間上方縫隙拍攝女學生如廁畫面，女學生當場發現手機鏡頭，驚恐大叫並逃出廁所，許男則趁機迅速離開。學生和家長隨後報警處理，校方接獲消息後也啟動調查，並提供監視器畫面作為證據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市教育局表示，學生家長於6月17日向學校提出性平事件調查申請，學校依性別教育平等法相關規定立即啟動調查，經10月7日學校性別平等委員會審議確認本案性騷擾屬實，學校已將涉案人登錄「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」。

教育局說明，本案為學校與民間公司合作辦理課外社團課程，由公司提供師資，學校接獲通報後，第一時間已聯繫該公司立即將該師解聘，禁止進入校園，並要求學校妥適向家長說明，持續加強課後社團師資把關查核，落實課外社團課間巡查、下課時間安全巡視以及加強門禁管制等措施，以維護學生安全；也請學校對受害學生及社團學生進行輔導。

教育局強調，對於校園性別事件零容忍，已通令各校，對有疑慮教師絕不聘用，即便是課外社團課程，依據「台北市國民小學課外社團作業要點」及「性別平等教育法」等規定，師資條件及教師遴聘等事項仍須由學校課外社團委員會進行審查，學校在聘用時應嚴格把關，有疑慮者絕不聘用，也避免家長個別聘用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
15歲少女遭同事毆打「狂搧巴掌」　全身傷衝超商求救
賈永婕落淚後露面發聲　透露現正爭取中華隊冠軍球
好冷！今晚到明晨不到10度　低溫持續到周六
雙子市場熱門！台鋼鎖定詹子賢　朱育賢也有球隊出手
Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」　全場讚爆
黃曉明悄悄「刪了認愛官宣文」！　網驚：分了？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024最後一波！「4生肖」跨年前財運、事業雙旺　一路賺飽迎新年

今晚到明晨低溫不到10度　冷氣團影響到周六

新北2025跨河煙火秀！3萬發璀璨煙花、天燈壓軸祈福點亮跨年夜

聖誕節就用這款！LINE「7款免費貼圖」　馬來貘、喔熊超可愛

【廣編】田中達也微型特展！新作首次亮相台灣　11／29早鳥票限時開賣

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況：很多跟不上

社團狼師女廁偷拍被逮　北市教育局通令各校：嚴審外聘師資

廠商求刪！Cheap乾脆發文「開酸棒協、前中職會長」全場讚爆

上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

快訊／冷氣團發威！7縣市低溫特報　今晚明晨探10度以下

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

2024最後一波！「4生肖」跨年前財運、事業雙旺　一路賺飽迎新年

今晚到明晨低溫不到10度　冷氣團影響到周六

新北2025跨河煙火秀！3萬發璀璨煙花、天燈壓軸祈福點亮跨年夜

聖誕節就用這款！LINE「7款免費貼圖」　馬來貘、喔熊超可愛

【廣編】田中達也微型特展！新作首次亮相台灣　11／29早鳥票限時開賣

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況：很多跟不上

社團狼師女廁偷拍被逮　北市教育局通令各校：嚴審外聘師資

廠商求刪！Cheap乾脆發文「開酸棒協、前中職會長」全場讚爆

上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

快訊／冷氣團發威！7縣市低溫特報　今晚明晨探10度以下

謝金晶宣布雙喜臨門：一次即獲雙胞胎　男方身份曝光「是選秀歌手」

新光三越週慶壓軸站前店登場　冬被「現省萬元」開門就秒殺

無品陸客入住3天！大阪人氣民宿慘變「垃圾屋」...噁爆畫面曝

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

趙小僑合體劉亮佐站台！　曝典典寶寶最愛「軟軟的水淋在身上」

熊熊把員工當妹妹寵「資金被A錢」！　家人還情勒：要逼到什麼程度

想帶水通過機場安檢？旅行達人教1招　獲美TSA認可沒問題

送7萬台幣「純金999金番薯」　海神夯番薯株式會社主題周登場

巧克力「重金屬鎘」納管延至後年上路　違反可罰300萬

確保消防人員活著出來！　南消購置緊急救援包配發台南53分隊

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

林昱珉爆返台「先入伍服役」

知名漢堡餐車爆「肉品發黑」！業者5點澄清

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

鄭宗哲突PO結婚書約！曝「林家正要跟我結婚了」

中華隊奪冠帥爆「她卻迷上日本隊1人」　大票妹子被圈粉

更多熱門

相關新聞

北市國小男師驚傳偷拍女學生！

北市國小男師驚傳偷拍女學生！

嚇壞！北市大同區某國小許姓男老師，擔任該校社團指導老師，卻尾隨女學生進入女廁，透過隔間上方縫隙拿出手機偷拍，當女學生驚見手機鏡頭後，嚇得立刻大叫並逃離廁所，回家後第一時間將此事告訴母親，並報警處理。校方接獲通報後，隨即啟動調查程序。士林地檢署調查後，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》將這名離譜狼師起訴。

偏差行為不等同霸凌！北市教育局稱嚴謹認定　議員轟校園淪霸凌地獄

偏差行為不等同霸凌！北市教育局稱嚴謹認定　議員轟校園淪霸凌地獄

台北校園「800件霸凌通報」成案僅10%　綠議員轟：教育局形同虛設

台北校園「800件霸凌通報」成案僅10%　綠議員轟：教育局形同虛設

變態醫性侵87名女病患　偷拍6千小時畫面

變態醫性侵87名女病患　偷拍6千小時畫面

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局挨告

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局挨告

關鍵字：

性別平等偷拍學校性騷擾教育局社團教師

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

本土劇男神認愛一年多分手了！

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

U12台灣1:0退日本晉級冠軍戰！

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面