黃捷榮獲「BBC巾幗百名」傑出女性！　全台灣唯一上榜

▲黃捷榮獲「BBC巾幗百名」。（圖／翻攝BBC）



記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）公布今年的「巾幗百名」（100 Women），也就是全球最具啟發性及影響力的100名女性名單。其中，31歲的高雄立法委員黃捷不僅榮登榜單，更是台灣唯一入選者。

BBC寫道，黃捷是台灣的政治人物，以倡導性別平等而聞名，「今年1月，她創造了歷史，贏得立法院席位，成為台灣第一位公開的LGBTQ+（多元性別）立委。」

此外，黃捷也推行了重大改革，「包括確保單身女性及女同性戀伴侶獲得生育治療的權利，以及讓政府為低收入和殘疾女性提供經期產品補貼。在2023年公開出櫃後，她公開談論了自己所面臨的虐待。作為深度偽造色情內容的受害者，她主張加強現有法律以打擊數位性暴力。」

報導也引述黃捷所說的話，「真正的韌性在於擁抱多元。我們包容的聲音越多，我們就越強大——尤其是那些曾經被認為是弱者、女性和LGBTQ+的人。」

▲黃捷是台灣唯一入選者。（資料照／記者屠惠剛攝）

今年其他上榜者，包括諾貝爾和平獎得主、伊拉克少數族群亞茲迪（Yazidi）人權運動家穆拉德（Nadia Murad）、性暴力倖存者吉賽爾．佩利科特（Gisèle Pelicot）、好萊塢女演員莎朗．史東（Sharon Stone）、奧運運動員安德拉德（Rebeca Andrade）和菲利克斯（Allyson Felix）、英國創作歌手雷伊（Raye）、英國視覺藝術家艾敏（Tracey Emin）、奈及利亞氣候運動家奧拉多蘇（Adenike Oladosu）、墨西哥作家加爾薩（Cristina Rivera Garza）等。

2013年起，BBC每年推出「巾幗百名」，致敬「在動盪世界哩，仍憑藉堅韌不拔的精神，推動改變的女性。」對於今年的榜單，報導指出，「從面對加薩、黎巴嫩、烏克蘭和蘇丹的致命衝突和人道主義危機，到見證世界各地創紀錄數量的選舉之後社會的極端化，女性必須深入挖掘並找到新層次的韌性。」