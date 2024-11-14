Zenyum綻雅參與同志大遊行　推動微笑與共融

▲新加坡隱形牙套品牌Zenyum綻雅今年再次參與「臺灣同志遊行」，傳遞「創造更多微笑的社會」願景。

圖、文／enyum綻雅提供

新加坡隱形牙套品牌Zenyum綻雅，來台四年，持續積極投入社會公益，今年再次參與並贊助「台灣同志大遊行」，多名員工熱情參與，以行動支持LGBT社群，推動多元共容的價值，並傳遞「創造更多微笑的社會」的願景。

隨著社會不斷進步，多元文化與社會共容的理念日益受到重視。今年第22屆台灣同志大遊行再度登場，主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，從去年的「看見多元」昇華，深入理解不同身份的交織、挑戰與需求。

Zenyum綻雅台灣區總經理黃敬杰表示：「笑容是每個人應得的權利，我們透過行動表達對多元共容的支持，讓更多人一起Smile More，讓微笑成為連結彼此的共同語言」。Zenyum始終致力於創造包容友善的社會氛圍，並將此理念融入產品研發與永續發展中。

此次為Zenyum綻雅第二次參與台灣同志遊行，展現公司支持公益的堅持與熱忱；未來，公司也將繼續支持公益，並期盼激勵更多企業在追求成長的同時，投入資源為多元社群發聲。

▲Zenyum綻雅參與贊助臺灣同志遊行，員工也熱情響應，以行動支持LGBT社群。

Zenyum綻雅堅持價格透明、資訊對等，以「破壞式創新」解決隱形牙套市場的價格不透明問題，減少消費者比價壓力，提升醫病信任，使得品牌獲得消費者高度信賴；同時，公司持續擴展產品線，結合醫療專業與先進科技，推出「微笑美妝」體驗，讓口腔護理變得便利且有趣，將健康與自信融入每個人生活日常一部分。

透過此次台灣同志大遊行的參與，Zenyum希望社會外界持續重視LGBT社群與多元文化價值，並以口腔護理服務為平台，發揮影響力，為不同社群創造更多微笑與連結，攜手共創共融共生的和諧社會。