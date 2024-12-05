中山女高遭譏「盤絲洞」　校方再發2點聲明：堅決抗議不當標籤

▲馬龍參訪中山女高卻出現負面新聞，校方今天發出兩點聲明，抗議遭物化女性歧視。（圖／馬英九辦公室提供）

記者許敏溶／台北報導

馬英九基金會邀請中國桌球名將馬龍及陸生團訪台，參訪中山女高時卻被中國媒體形容「進盤絲洞」而引發爭議。中山女高今（5日）發出兩點聲明，強調全校師生與校友都不認同且堅決抗議物化女性的報導，已請主辦單位正視並溝通，且陸生團參訪過程完全未涉及任何政治議題，校方也未安排學生與陸生團交流。

陸生團日前來台進行9天訪問，馬龍在參訪中山女高時吸引女學生圍觀，卻被中國媒體形容馬龍是「唐僧進盤絲洞」，此事引發反彈。中山女高家長會昨天發出聲明，對於陸生團參訪活動引發爭議深感憤慨，心疼孩子所受的傷害，除向主辦單位表達嚴正抗議外，也將對引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，採取法律行動。

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中山女高表示，大陸網路及社群媒體針對中山女高接待中國大陸大學師生訪問團的行為，發表非事實言論或訊息，甚至使用帶有物化女性的扭曲報導，還有譴責中山女高師生的言論，都已造成師生及校友相當大的傷害。

中山女高今天也發出兩點聲明，針對有關物化女性歧視的詞彙報導，中山女高師生及校友態度相當一致，十分不認同，並堅決抗議不當標籤，校方除公告媒體外，同時已正式請主辦單位正視並溝通此事件。另校方也表示，陸生團全程參訪2小時，完全未涉及任何政治議題。

此外，中山女高指出，由於陸生團到訪時間為段考前，教育部已提醒勿影響學生作息，且學校考前一周也會暫停學生活動，故校方並未安排學生與陸生團交流。