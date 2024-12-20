【廣編】年節送禮不只送長輩！桂格讓你和好友「互補健康」祝願「總友你在」！

▲「桂格養氣人蔘」宣布由陳漢典及Lulu（黃路梓茵）出任代言人！

圖、文／桂格提供

新年送賀禮！「桂格養氣人蔘」宣布由綜藝界互補好友陳漢典及Lulu（黃路梓茵）出任代言人，年節拜訪「桂格養氣人蔘」都能讓你送出體面又有質感！想要親自帶著禮盒拜訪親友，桂格也推出94入大規格組合，並贈送限量「養氣人蔘LINE FRIENDS城市旅行前開式行李箱」，讓熊大伴你將健康祝福送到重要的人手中！

連續18年市售第一的「桂格養氣人蔘」富含靈芝多醣體，能幫助免疫調節的「桂格活靈芝菌絲體滋補液」也是年節祝福長者、和平輩朋友互補健康的好選擇！

現在桂格還推出超限量組合，只要購買養氣人蔘/養氣人蔘無添加糖配方94入，送24吋LINE FRIENDS城市旅行前開式行李箱(市價4,580元)！現在有東京、紐約、巴黎、洛杉磯等4個不同城市的行李箱版本，等你到不同通路收集！

除了行李箱，現在7-ELEVEN也獨家推出養氣人蔘76入組合贈LINE FRIENDS韓系防風卡式爐；買天地合補葉黃素功能飲 42入組合也會贈LINE FRIENDS柔柔連帽毯！除了年末限定組合，桂格養氣人蔘也特別和新銳版畫作家沐冉合作，展現對本土自然資源的珍視，並傳遞「健康一起，美好永續」的理念！