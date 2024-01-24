　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

桂格醇濃全脂奶粉入菜料理化身星級美味！限量萌系贈品超搶手買一送一

▲▼桂格,桂格醇濃全脂奶粉,食譜,卡娜赫拉,保冷袋,料理。（圖／業者提供）

▲桂格醇濃全脂奶粉推出的卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯食譜，不只料理外觀超可愛，奶粉入菜還讓風味升級變得更香濃。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

對奶粉的想像還只停留在用熱水沖開來喝嗎？桂格為民眾送上驚喜，桂格醇濃全脂奶粉不只可以熱泡，奶香醇厚濃郁，還能用冰水即沖即溶，擁有如同鮮奶般醇濃美味，創造前所未有的新食趣，就連包裝也改動變得活潑吸睛，近期更是創意大突破，原來奶粉不只可以喝，還可以拿來入菜！特別聯手「Foody吃貨」推出食譜「卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯」，超萌成品讓人看了食指大動，簡單食材與步驟就可以創造比一般咖哩更香濃的滋味，美味法寶就是「桂格醇濃全脂奶粉」，讓咖哩風味加倍濃郁、更多了奶香尾韻，非常適合愛吃美食、喜歡動手挑戰的人嘗試做看看。

製作咖哩必備馬鈴薯、紅蘿蔔之外，還可以加入洋蔥增添咖哩甜味，綠色花椰菜等蔬菜不可少，既營養配色又鮮豔增進食慾，愛吃肉的人也能隨心選擇肉類，並與洋蔥先一同炒過，再加入切塊馬鈴薯、紅蘿蔔拌炒，後續放入能帶來日式風味的咖哩磚；讓咖哩與眾不同質感美味更甚的重要步驟則是，加入桂格醇濃全脂奶粉一起熬煮，咖哩就會變得比一般版的更濃稠、奶香味十足。

▲▼桂格,桂格醇濃全脂奶粉,食譜,卡娜赫拉,保冷袋,料理。（圖／業者提供）

▲「卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯」所需食材簡易好取得，最重要的是必加「桂格醇濃全脂奶粉」。

桂格奶粉能使料理美味加倍的關鍵就在於它本身的絕佳滋味！榮獲食品界米其林ITi「2023年風味絕佳獎」的肯定，使用100%紐西蘭生乳，純淨0添加只留下營養，不含防腐劑、色素、香料，也不添加糖減少身體負擔，難怪入菜能讓人吃得津津有味還很安心。

▲▼桂格,桂格醇濃全脂奶粉,食譜,卡娜赫拉,保冷袋,料理。（圖／業者提供）

▲桂格醇濃全脂奶粉不只能讓咖哩風味更香濃，內含豐富營養也能被吃下肚一併吸收。

「卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯」食譜的另一主角是做成卡娜赫拉的小動物造型米飯，由甜菜根粉與白飯攪勻後壓實出粉色兔兔，P助的原型則是水煮蛋，再利用海苔、起司、小番茄、玉米粒各自為其做出五官跟腮紅，超卡哇伊又活靈活現的小動物們就出現了；搭配上有桂格醇濃全脂奶粉加持的咖哩，吸睛程度必須拍照在社群打卡炫一下，一口吃下驚艷於濃醇香濃咖哩美味，再也回不去以前普通版的咖哩飯。想了解更詳細食譜可至Foody吃貨網站查詢。

▲▼桂格,桂格醇濃全脂奶粉,食譜,卡娜赫拉,保冷袋,料理。（圖／業者提供）

▲「卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯」的可愛造型，不論是大人小孩的心都能一秒收服。

現在不只能自己動手煮出可愛又好吃的香濃咖哩飯，桂格醇濃全脂奶粉還能賦予像是烘焙類的奶酥麵包、香香甜甜的雞蛋糕、綿密巴斯克蛋糕和鹹鹹甜甜雪Q餅，更加醇厚濃郁的奶香味，在製作過程中適量加入桂格醇濃全脂奶粉就能搞定；下午茶自己泡茶包、加入奶粉，調製出專屬比例的奶茶，香到同事都忍不住來問「這杯哪裡買？」，大人小孩都愛吃的冰淇淋自己做，加入桂格醇濃全脂奶粉吃起來味道更奶更濃也更健康安心。

吃吃喝喝還能把日本高人氣角色卡娜赫拉的小動物帶回家！QQ萌萌看了實在好療癒，周邊商品經常是一出就引起搶購風潮，近期最新話題款周邊商品登場，是印有粉紅兔兔與P助化身乳牛的保冷袋，只要買一罐桂格醇濃全脂奶粉2.2kg就能擁有，不僅袋身上的乳牛卡娜赫拉圖案超可愛，光看到就有好心情，袋子更是容量夠裝兼具保冷效果，非常實用，完美滿足粉絲喜歡收藏周邊的心。

▲▼桂格,桂格醇濃全脂奶粉,食譜,卡娜赫拉,保冷袋,料理。（圖／業者提供）

▲購買桂格奶粉就能擁有卡娜赫拉的小動物保冷袋，限量送完為止。

桂格醇濃全脂奶粉不光是入菜讓料理加分、也能吃得安心放心，現在買還送保冷袋，買一送一CP值破表！全聯、各大量販通路、電商平台皆有販售，數量有限，送完為止，把握機會搶一波。

手刀購入桂格醇濃全脂奶粉：https://reurl.cc/M4XeNp

ET快訊
寒流發威「1職業」自動罷工　一票苦主崩潰：只能吃泡麵
只有今天！　珍珠鮮奶茶買1送1
快訊／19縣市低溫特報！　「跌破6度」警戒區出爐
《夜夜秀》炎上！　萬老師「目睹1幕」怒噴：可恥至極
《夜夜秀》笑的身障律師是名嘴學弟！　罹罕病「火災截肢」
新北男暴揍好心借住友！　他倒地慘死
嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」！　遭炎上洗版：退出演藝圈

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天揪同事衝了！　速食店「免費送堡」限時3天搶吃

黃色小鴨游進超商了！　超Q「黃色小鴨杯塞」全台限量2萬個要搶

桂格醇濃全脂奶粉入菜料理化身星級美味！限量萌系贈品超搶手買一送一

今天就吃！超商現烤雞腿「買1送1」來了　美式、珍奶第2杯10元

超商最新「撕樂杯」！撕了通通有獎　思樂冰2杯1元爽喝、送限量麻將

寒流發威！全台冷颼颼「電暖器類狂賣5000台」　暖暖包銷量多2倍

快！「龍」出沒注意！家樂福變抓寶聖地　AR抓龍搶限量好康

寒流襲台「外送訂單狂增2成」！　2大平台祭「外送員加碼獎勵」

超商開賣新春開運卡、好運刮刮樂！　送1年份哈根達斯、iPhone 15 Pro

限時2天！超商4款咖啡飲品「第2杯10元」　爽喝美式、珍珠奶茶

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

陽明山鞍部0600，氣溫約0.2度雨夾雪，累積約1cm。

今天揪同事衝了！　速食店「免費送堡」限時3天搶吃

黃色小鴨游進超商了！　超Q「黃色小鴨杯塞」全台限量2萬個要搶

桂格醇濃全脂奶粉入菜料理化身星級美味！限量萌系贈品超搶手買一送一

今天就吃！超商現烤雞腿「買1送1」來了　美式、珍奶第2杯10元

超商最新「撕樂杯」！撕了通通有獎　思樂冰2杯1元爽喝、送限量麻將

寒流發威！全台冷颼颼「電暖器類狂賣5000台」　暖暖包銷量多2倍

快！「龍」出沒注意！家樂福變抓寶聖地　AR抓龍搶限量好康

寒流襲台「外送訂單狂增2成」！　2大平台祭「外送員加碼獎勵」

超商開賣新春開運卡、好運刮刮樂！　送1年份哈根達斯、iPhone 15 Pro

限時2天！超商4款咖啡飲品「第2杯10元」　爽喝美式、珍珠奶茶

古久保不給機會拒絕　林立接隊長：不懂就問小胖學長

「限女、視房東如親」獨居老房東找租客　有條件免房租

林靜儀：我們這一輩「抵制」某夜夜秀是沒用的

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

「卓學慈愛」獻愛心　捐贈屏東消防「防割手套+3M防毒面罩」

巴黎男裝周／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE抱枕成最大驚喜！皺褶與色彩合一

安永2024科技業十大機會　生成式AI首進榜就奪冠

今天揪同事衝了！　速食店「免費送堡」限時3天搶吃

《夜夜秀》爆失言！來賓王志安身分起底　是百萬YTR曾被大陸封殺

寒流威力還在！還有一波低溫「下探6度↓」　變天降雨區出爐

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

消費熱門新聞

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

快！「龍」出沒注意！　家樂福變抓寶聖地

今天就吃！超商現烤雞腿「買1送1」

好市多1 暢銷飲品！網推超方便榛果拿鐵、比星巴克好喝

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

超商最新「撕樂杯」！撕了通通有獎

只有2天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

4萬人請願滿福堡、薯餅賣整天！業者回應

超商首賣「3款鳳梨風味飲品」免費送限量杯塞

限時4天！超商3款飲品「第2杯10元」爽喝

麥當勞「5大優惠券」爽吃7天！

超商開賣新春開運卡、好運刮刮樂

更多熱門

相關新聞

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

大啖美食是現代人最幸福、最療癒的事情之一，尤其是一碗具有日式清甜湯頭的料理，讓人夢回日本，過去只能咬牙跟代購買價格高昂的日本高湯包與去人擠人的Csotco購買等，但現在有了全新的「康寶極湯味日式高湯包」，不需要飛到日本或買代購，就能以銅板價同樣享受日式道地美味。

最新過年送禮民調出爐！這個禮支持過半完全送到心坎裡

最新過年送禮民調出爐！這個禮支持過半完全送到心坎裡

寬宏藝術合作美安台灣！眾多演出獨享優惠

寬宏藝術合作美安台灣！眾多演出獨享優惠

5道毛豆食譜動手做起來

5道毛豆食譜動手做起來

臺灣穀物協會推全穀標章　桂格燕麥片成第一支取證產品

臺灣穀物協會推全穀標章　桂格燕麥片成第一支取證產品

關鍵字：

桂格桂格醇濃全脂奶粉食譜卡娜赫拉保冷袋料理

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面