桂格醇濃全脂奶粉入菜料理化身星級美味！限量萌系贈品超搶手買一送一

▲桂格醇濃全脂奶粉推出的卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯食譜，不只料理外觀超可愛，奶粉入菜還讓風味升級變得更香濃。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

對奶粉的想像還只停留在用熱水沖開來喝嗎？桂格為民眾送上驚喜，桂格醇濃全脂奶粉不只可以熱泡，奶香醇厚濃郁，還能用冰水即沖即溶，擁有如同鮮奶般醇濃美味，創造前所未有的新食趣，就連包裝也改動變得活潑吸睛，近期更是創意大突破，原來奶粉不只可以喝，還可以拿來入菜！特別聯手「Foody吃貨」推出食譜「卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯」，超萌成品讓人看了食指大動，簡單食材與步驟就可以創造比一般咖哩更香濃的滋味，美味法寶就是「桂格醇濃全脂奶粉」，讓咖哩風味加倍濃郁、更多了奶香尾韻，非常適合愛吃美食、喜歡動手挑戰的人嘗試做看看。

製作咖哩必備馬鈴薯、紅蘿蔔之外，還可以加入洋蔥增添咖哩甜味，綠色花椰菜等蔬菜不可少，既營養配色又鮮豔增進食慾，愛吃肉的人也能隨心選擇肉類，並與洋蔥先一同炒過，再加入切塊馬鈴薯、紅蘿蔔拌炒，後續放入能帶來日式風味的咖哩磚；讓咖哩與眾不同質感美味更甚的重要步驟則是，加入桂格醇濃全脂奶粉一起熬煮，咖哩就會變得比一般版的更濃稠、奶香味十足。

▲「卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯」所需食材簡易好取得，最重要的是必加「桂格醇濃全脂奶粉」。

桂格奶粉能使料理美味加倍的關鍵就在於它本身的絕佳滋味！榮獲食品界米其林ITi「2023年風味絕佳獎」的肯定，使用100%紐西蘭生乳，純淨0添加只留下營養，不含防腐劑、色素、香料，也不添加糖減少身體負擔，難怪入菜能讓人吃得津津有味還很安心。

▲桂格醇濃全脂奶粉不只能讓咖哩風味更香濃，內含豐富營養也能被吃下肚一併吸收。

「卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯」食譜的另一主角是做成卡娜赫拉的小動物造型米飯，由甜菜根粉與白飯攪勻後壓實出粉色兔兔，P助的原型則是水煮蛋，再利用海苔、起司、小番茄、玉米粒各自為其做出五官跟腮紅，超卡哇伊又活靈活現的小動物們就出現了；搭配上有桂格醇濃全脂奶粉加持的咖哩，吸睛程度必須拍照在社群打卡炫一下，一口吃下驚艷於濃醇香濃咖哩美味，再也回不去以前普通版的咖哩飯。想了解更詳細食譜可至Foody吃貨網站查詢。

▲「卡娜赫拉的小動物-醇濃奶香咖哩飯」的可愛造型，不論是大人小孩的心都能一秒收服。

現在不只能自己動手煮出可愛又好吃的香濃咖哩飯，桂格醇濃全脂奶粉還能賦予像是烘焙類的奶酥麵包、香香甜甜的雞蛋糕、綿密巴斯克蛋糕和鹹鹹甜甜雪Q餅，更加醇厚濃郁的奶香味，在製作過程中適量加入桂格醇濃全脂奶粉就能搞定；下午茶自己泡茶包、加入奶粉，調製出專屬比例的奶茶，香到同事都忍不住來問「這杯哪裡買？」，大人小孩都愛吃的冰淇淋自己做，加入桂格醇濃全脂奶粉吃起來味道更奶更濃也更健康安心。

吃吃喝喝還能把日本高人氣角色卡娜赫拉的小動物帶回家！QQ萌萌看了實在好療癒，周邊商品經常是一出就引起搶購風潮，近期最新話題款周邊商品登場，是印有粉紅兔兔與P助化身乳牛的保冷袋，只要買一罐桂格醇濃全脂奶粉2.2kg就能擁有，不僅袋身上的乳牛卡娜赫拉圖案超可愛，光看到就有好心情，袋子更是容量夠裝兼具保冷效果，非常實用，完美滿足粉絲喜歡收藏周邊的心。

▲購買桂格奶粉就能擁有卡娜赫拉的小動物保冷袋，限量送完為止。

桂格醇濃全脂奶粉不光是入菜讓料理加分、也能吃得安心放心，現在買還送保冷袋，買一送一CP值破表！全聯、各大量販通路、電商平台皆有販售，數量有限，送完為止，把握機會搶一波。

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