佳格「以愛樂活營養教育計畫」攜手弘道、老五老及台灣食物銀行　創狀態很好樂齡台灣

▲佳格食品集團「以愛樂活營養教育計畫」。（左起為台灣食物銀行聯合會理事長方荷生、弘道老人福利基金會執行長李若綺、老五老基金會執行長游麗裡、佳格食品集團永續長陳文琪、營養師許青雲、中餐名廚阿義師張侑霖）

圖、文／佳格提供

長期致力於永續與全人健康的佳格食品集團，發布2024年「以愛樂活營養教育計畫」。佳格永續長陳文琪與台灣食物銀行聯合會理事長方荷生、弘道老人福利基金會執行長李若綺、老五老基金會執行長游麗裡、營養師代表許青雲及台灣中餐名廚阿義師張侑霖共同宣布，將透過定期物資捐贈、志工媒合以及營養教育三大行動，貫徹佳格「全家的營養健康夥伴」使命，響應政府健康台灣深耕計畫，攜手社福夥伴共創狀態更好的樂齡台灣！

永續長陳文琪表示「『以愛樂活』從公益捐贈，發展成結合物資捐贈、志工媒合和營養教育的綜合性計畫，能更全面地幫助長者。相信透過與更多利害關係人合作，可以創造更大的影響力，為樂齡台灣創造更美好的未來。」

►佳格率先捐贈7500份營養補給箱，並將透過H2U永悅健康、BBTruck品辰科技物流支援物資運送，認購請至：https://shop.everydayhealth.com.tw/products/sfworldwide_lohas?utm_source=ESGTeam

►以愛樂活營養教育計畫：https://liveforgood.sfworldwide.com/