【廣編】國民女神蔡黃汝成輕保養大使　桂格全新「補氣養蔘蜂蜜飲」讓她贏在起跑點

▲桂格首推機能飲料「補氣養蔘蜂蜜飲」及「美顏膠原莓果飲」邀請國民女神蔡黃汝擔任品牌輕保養大使。

圖、文／桂格提供

面對不斷接踵而來的工作挑戰，堅強如蔡黃汝也會有吃不消的時候，工作壓力一天一天地累積，精神與氣色就好像流沙一點一滴不斷流失，這時她就會特別推薦，國內大廠佳格食品集團旗下桂格品牌推出的補氣擔當--「桂格補氣養蔘蜂蜜飲」，訴求雙蔘平衡，添加獨家5倍濃縮人蔘與嚴選西洋蔘提神兼補氣，佐以清香蜂蜜調和風味口感，大口順甘、精氣神飽滿，提神同時又好喝解渴。每日飲用就像天天進行了一次輕保養，讓你更有活力與專注力迎接工作生活中的每一項挑戰。

而針對想要維持好氣色的女性粉絲，蔡黃汝推薦桂格此次的美顏擔當--「桂格美顏膠原莓果飲」訴求亮顏配方，添加胜肽級膠原蛋白與多元莓果精華，酸甜口感、清爽不膩，美顏同時又好喝解渴。每日輕保養，幫你找回豐潤光彩！提早喝提早美。

「桂格補氣養蔘蜂蜜飲」即日起於全台7-11與全家便利商店、超市、家樂福、大潤發販售，新品上市期間更享有嚐鮮價與獨家活動優惠。



・7-11、全家：享新品嚐鮮價單瓶$29、兩瓶$55，再加碼抽APPLE WATCH、APPLE iPad Air通路獨家限量好禮。

・全聯：新品嚐鮮價單瓶$29、兩瓶$49。

・家樂福、大潤發：新品嚐鮮價四入$99。