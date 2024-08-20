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【廣編】桂格、天地合補禮盒滿額送HELLO KITTY行李箱　再抽三星電視

▲▼桂格,天地合補,中秋禮。（圖／桂格提供）

圖、文／桂格提供

中秋是與親朋好友團聚，準備實用中秋禮，「桂格」與「天地合補」更選在中秋節前推出超級驚喜好禮，即日起只要在指定通路購買桂格人蔘、桂格靈芝、天地合補葡萄糖胺18/19入系列，單筆消費滿 5,999元並上網登錄發票，就可以免費獲得「HELLO KITTY 50周年電力魅眼行李箱」一個，亮眼又獨特的配色與造型，加上超萌的KITTY，回頭率高又實用，趕快手刀到各大通路搶購桂格人蔘、靈芝系列，天地合補葡萄糖胺系列，提前備妥中秋節暖心好禮！

這次「桂格」與「天地合補」也為消費者準備了超萌的大禮！全家大小都喜愛的HELLO KITTY歡慶50周年，特別推出只送不賣的「HELLO KITTY 50周年電力魅眼行李箱」，即日起到全聯、家樂福（含便利購）、大潤發、愛買，購買桂格人蔘、桂格靈芝、天地合補葡萄糖胺18/19入系列，單筆消費滿5,999元並上網登錄發票，就可獲贈HELLO KITTY 50周年電力媚眼行李箱（市價3,980元，24吋，撞色款）一個，絕對是大小朋友都想要的夢幻逸品！另外，在指定實體通路購買桂格人蔘、靈芝系列，天地合補葡萄糖胺系列等產品，單筆消費滿699元、上網登錄發票，還能抽SAMSUNG 75型液晶顯示器（市價79,900元），有機會免費幫家裡換一台大電視！

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