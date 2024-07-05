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生長曲線落後怎麼辦？三大飲食重點需把握

▲▼桂格,優成長素,生長曲線。（圖／桂格提供）

文／陳菁兒醫師

「我的孩子站在同班同學旁，總是被誤認為是弟弟妹妹怎麼辦？」看著孩子落後的生長曲線，爸媽經常焦慮不已。

生長曲線是評估成長的一項指標

生長曲線是在孩子不同年齡時測量的身高、體重、頭圍百分位為點，依序連接成曲線，可用於評估兒童生長的狀況。生長曲線有2個評估要點，一個是孩子的百分位落點，另一個是曲線的變化。

百分位是什麼意思?

百分位指的是在測量當下，相較於其他100位同齡的孩子，您的小朋友贏過幾個孩子。舉例來說，如果您的小朋友是2歲的小男生，身高是15百分位，意思是相較於其他100位同一天出生的2歲的小男生，您的小朋友贏過15個孩子，屬於同齡孩子群體中身高較小的。因此身高百分位越小，相較於同齡的孩子越嬌小，反之身高百分位越大，相較於同齡的孩子越高大；體重百分位亦然。而我們如果將每次測量的身高，體重，頭圍百分位分別連接一起，便會得到身高，體重，頭圍的生長曲線。透過曲線的走勢，可以評估孩子發育的趨勢。

當孩子的生長曲線不理想時應優先留意營養的攝取。兒童成長就像「蓋高樓大廈」一樣，吃進去食物就是「鋼筋水泥」。人體必須要有足夠的原料，才能夠健康成長。吃的對，就往上長，吃錯了，就往橫的長，吃不夠，就沒的長。

針對想要增進生長曲線百分位的孩子，建議飲食策略可以把握以下原則：

1. 增加食慾和食量

2. 增加攝取「蛋白質比例」

3. 增加吸收效能

增加食慾和食量

藉由提供孩子身體充足的營養來幫助其獲得必要的能量，並配合適當的運動量，可以建立一個積極的食慾循環。在這個過程中，確保足夠的三大營養素攝取至關重要。此外，補充必需的微量元素則有助於支持孩子各種身體功能的發展，進而提升其活力與運動能力。

一、三大營養素攝取：熱量是從飲食中攝取的三大營養素（蛋白質、醣類、脂質），經過消化吸收，最後產生能量及熱量，提供我們的身體使用。尤其對於成長階段的孩童，更需留意補充足夠的三大營養素。

二、微量元素（如維生素A、D、K、鈣、鋅等）補充：在孩童成長階段，身體會增加對微量元素的需求。如維生素K可以幫助成長發育，鈣可以幫助骨骼發展，鋅則有助於維持機能維持正常食慾。微量元素在身體機能面扮演重要角色，在孩童成長階段尤其需要留意營養的補充。

三、增加運動量：相信大家可能有游泳後胃口大開的經驗吧？運動時，熱量會被燃燒，因此身體的生理機制會自動提升食慾，告訴身體要透過吃東西來補足消耗的熱量。而且不只運動的當下，在運動後的數天，食慾都會有改善，效果並不只限於當天。

增加攝取「蛋白質比例」

倘若孩子屬於食量偏小類型，在有限的食量下，我們則必須提高蛋白質的攝取。蛋白質是人體細胞、組織、器官的主要構成物質，也是幫助孩子成長最重要的營養成分。因此提高飲食中蛋白質的比例是相當重要的。而胺基酸是構成蛋白質的基本單位，無論是動物性或植物性蛋白質都由約20種胺基酸組成，其中有9種胺基酸在人體內無法自行合成，需來自食物中攝取，是成長重要而不可缺少的，稱為「必需胺基酸」，包含了：離胺酸、白胺酸、異白胺酸、纈胺酸、色胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、羥丁胺酸、組胺酸（histidine，嬰兒時期無法合成），而其中離胺酸可以提供生長所需能量。除此之外，蛋白質的品質以及種類，也需要特別留意。

►蛋白質的品質

不同種類的蛋白質，消化吸收率也不同。如果食用消化吸收率較高的蛋白質，食用較少的份量就能得到充足的營養。換言之，如果食用消化率低的蛋白質，就必須食用更多份量來達到相同營養。

WHO 建議以PDCAAS（蛋白質消化率校正之胺基酸，The protein digestibility-corrected amino acid score ) 來評估蛋白質的品質。不同食物皆有固定的PDCAAS值， 其中PDCAAS 值為1的食物是一般國際公認的「優質蛋白質」，包括雞蛋、牛奶、大豆蛋白、酪蛋白都是PDCAAS值為1的食物，屬於消化吸收率高的蛋白質。

►蛋白質的種類

而不同類型蛋白質吸收速度也不同。像【乳清蛋白】的支鏈胺基酸含量豐富，吸收速度快，約在食用後30分鐘後所含胺基酸便能的進入血液中，2～4小時內可消化吸收，身體利用效率高。相較於乳清蛋白，【酪蛋白】吸收較慢，食用後約一個半小時至2小時，所含的胺基酸才逐漸進入血液中，雖然過程長，約6～8個小時逐漸被消化，但可以穩定持續不斷的為身體提供胺基酸。而【大豆蛋白】，則是介於兩者之間，因此多元蛋白質搭配能發揮穩定且長時間供給的效能。

增加吸收效能

除了增加食慾和食量及攝取「高營養飲食」，幫助維持消化道機能也很重要。消化道機能若健全，營養吸收效能也會跟著好。若想提升吸收效能，我們可從以下兩個部分著手：

一、攝取足夠的青菜及膳食纖維，補充益生菌。有健康的環境，吸收力也會跟著提高。

二、食用富含酵素的水果，如：奇異果、鳳梨等，或使用消化酵素。消化酵素能夠輔助食物分解，提高吸收效能。

對於生長曲線或成長想要更進步的孩子，在飲食的營養層面上，應給予全方位營養補給。桂格優成長素由專業營養師開發，參考衛福部『國人膳食營養素參考攝取量（Dietary Reference Intakes, DRIs）建議營養指南』為基礎，並搭配國際指引建議，設計出適合1～10歲成長階段孩童的全方位的營養設計。並含有PDCAAS 值為1 的優質三重蛋白質（酪蛋白、濃縮乳清蛋白、大豆蛋白）能幫助生長發育，為肌肉合成的來源之一，且以快蛋白和慢蛋白12搭配，兼顧效率消化及持久吸收、可延長蛋白質作用時間。

此外，桂格優成長素還添加42種成長所需的營養素，包含維生素A、D、K2、鈣、鎂、鋅、DHA等多種微量營養素，更含有機能型營養成分如膳食纖維、日本專利乳酸菌，為孩子成長路上提供支援，幫助孩子健康成長，成長更進步！

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*2023年7月由行銷顧問有限公司協助執行：33名生長曲線低於40%的1～6歲孩童每天食用2份優成長素，執行為期四週的受試者測試

參考文獻

1. Boirie, Y., Dangin, M., Gachon, P., Vasson, M., Maubois, J., & Beaufrère, B. (1997). Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(26), 14930–14935. https://doi.org/10.1073/pnas.94.26.14930
2. Kanda, A., Nakayama, K., Sanbongi, C., Nagata, M., Ikegami, S., & Itoh, H. (2016). Effects of Whey, Caseinate, or Milk Protein Ingestion on Muscle Protein Synthesis after Exercise. Nutrients, 8(6), 339.
3. Switkowski, K. M., Jacques, P. F., Must, A., Fleisch, A., & Oken E. (2019). Associations of protein intake in early childhood with body composition, height, and insulin-like growth factor I in mid-childhood and early adolescence. Clinical Trial Am J Clin Nutr. 109(4):1154-1163. doi: 10.1093/ajcn/nqy354.
4. Roberts, J. L., & Stein, A. D. (2017). The Impact of Nutritional Interventions beyond the First 2 Years of Life on Linear Growth: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv Nutr. 8(2): 323–336. doi: 10.3945/an.116.013938
 

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