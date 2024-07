生長曲線落後怎麼辦？三大飲食重點需把握

文/陳菁兒醫師

「我的孩子站在同班同學旁,總是被誤認為是弟弟妹妹怎麼辦?」看著孩子落後的生長曲線,爸媽經常焦慮不已。

生長曲線是評估成長的一項指標

生長曲線是在孩子不同年齡時測量的身高、體重、頭圍百分位為點,依序連接成曲線,可用於評估兒童生長的狀況。生長曲線有2個評估要點,一個是孩子的百分位落點,另一個是曲線的變化。

百分位是什麼意思?

百分位指的是在測量當下,相較於其他100位同齡的孩子,您的小朋友贏過幾個孩子。舉例來說,如果您的小朋友是2歲的小男生,身高是15百分位,意思是相較於其他100位同一天出生的2歲的小男生,您的小朋友贏過15個孩子,屬於同齡孩子群體中身高較小的。因此身高百分位越小,相較於同齡的孩子越嬌小,反之身高百分位越大,相較於同齡的孩子越高大;體重百分位亦然。而我們如果將每次測量的身高,體重,頭圍百分位分別連接一起,便會得到身高,體重,頭圍的生長曲線。透過曲線的走勢,可以評估孩子發育的趨勢。

當孩子的生長曲線不理想時應優先留意營養的攝取。兒童成長就像「蓋高樓大廈」一樣,吃進去食物就是「鋼筋水泥」。人體必須要有足夠的原料,才能夠健康成長。吃的對,就往上長,吃錯了,就往橫的長,吃不夠,就沒的長。

針對想要增進生長曲線百分位的孩子,建議飲食策略可以把握以下原則:

1. 增加食慾和食量

2. 增加攝取「蛋白質比例」

3. 增加吸收效能



增加食慾和食量

藉由提供孩子身體充足的營養來幫助其獲得必要的能量,並配合適當的運動量,可以建立一個積極的食慾循環。在這個過程中,確保足夠的三大營養素攝取至關重要。此外,補充必需的微量元素則有助於支持孩子各種身體功能的發展,進而提升其活力與運動能力。

一、三大營養素攝取:熱量是從飲食中攝取的三大營養素(蛋白質、醣類、脂質),經過消化吸收,最後產生能量及熱量,提供我們的身體使用。尤其對於成長階段的孩童,更需留意補充足夠的三大營養素。

二、微量元素(如維生素A、D、K、鈣、鋅等)補充:在孩童成長階段,身體會增加對微量元素的需求。如維生素K可以幫助成長發育,鈣可以幫助骨骼發展,鋅則有助於維持機能維持正常食慾。微量元素在身體機能面扮演重要角色,在孩童成長階段尤其需要留意營養的補充。

三、增加運動量:相信大家可能有游泳後胃口大開的經驗吧?運動時,熱量會被燃燒,因此身體的生理機制會自動提升食慾,告訴身體要透過吃東西來補足消耗的熱量。而且不只運動的當下,在運動後的數天,食慾都會有改善,效果並不只限於當天。

增加攝取「蛋白質比例」

倘若孩子屬於食量偏小類型,在有限的食量下,我們則必須提高蛋白質的攝取。蛋白質是人體細胞、組織、器官的主要構成物質,也是幫助孩子成長最重要的營養成分。因此提高飲食中蛋白質的比例是相當重要的。而胺基酸是構成蛋白質的基本單位,無論是動物性或植物性蛋白質都由約20種胺基酸組成,其中有9種胺基酸在人體內無法自行合成,需來自食物中攝取,是成長重要而不可缺少的,稱為「必需胺基酸」,包含了:離胺酸、白胺酸、異白胺酸、纈胺酸、色胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、羥丁胺酸、組胺酸(histidine,嬰兒時期無法合成),而其中離胺酸可以提供生長所需能量。除此之外,蛋白質的品質以及種類,也需要特別留意。

►蛋白質的品質

不同種類的蛋白質,消化吸收率也不同。如果食用消化吸收率較高的蛋白質,食用較少的份量就能得到充足的營養。換言之,如果食用消化率低的蛋白質,就必須食用更多份量來達到相同營養。

WHO 建議以PDCAAS(蛋白質消化率校正之胺基酸,The protein digestibility-corrected amino acid score ) 來評估蛋白質的品質。不同食物皆有固定的PDCAAS值, 其中PDCAAS 值為1的食物是一般國際公認的「優質蛋白質」,包括雞蛋、牛奶、大豆蛋白、酪蛋白都是PDCAAS值為1的食物,屬於消化吸收率高的蛋白質。

►蛋白質的種類

而不同類型蛋白質吸收速度也不同。像【乳清蛋白】的支鏈胺基酸含量豐富,吸收速度快,約在食用後30分鐘後所含胺基酸便能的進入血液中,2~4小時內可消化吸收,身體利用效率高。相較於乳清蛋白,【酪蛋白】吸收較慢,食用後約一個半小時至2小時,所含的胺基酸才逐漸進入血液中,雖然過程長,約6~8個小時逐漸被消化,但可以穩定持續不斷的為身體提供胺基酸。而【大豆蛋白】,則是介於兩者之間,因此多元蛋白質搭配能發揮穩定且長時間供給的效能。

增加吸收效能

除了增加食慾和食量及攝取「高營養飲食」,幫助維持消化道機能也很重要。消化道機能若健全,營養吸收效能也會跟著好。若想提升吸收效能,我們可從以下兩個部分著手:

一、攝取足夠的青菜及膳食纖維,補充益生菌。有健康的環境,吸收力也會跟著提高。

二、食用富含酵素的水果,如:奇異果、鳳梨等,或使用消化酵素。消化酵素能夠輔助食物分解,提高吸收效能。

對於生長曲線或成長想要更進步的孩子,在飲食的營養層面上,應給予全方位營養補給。桂格優成長素由專業營養師開發,參考衛福部『國人膳食營養素參考攝取量(Dietary Reference Intakes, DRIs)建議營養指南』為基礎,並搭配國際指引建議,設計出適合1~10歲成長階段孩童的全方位的營養設計。並含有PDCAAS 值為1 的優質三重蛋白質(酪蛋白、濃縮乳清蛋白、大豆蛋白)能幫助生長發育,為肌肉合成的來源之一,且以快蛋白和慢蛋白1、2搭配,兼顧效率消化及持久吸收、可延長蛋白質作用時間。

此外,桂格優成長素還添加42種成長所需的營養素,包含維生素A、D、K2、鈣、鎂、鋅、DHA等多種微量營養素,更含有機能型營養成分如膳食纖維、日本專利乳酸菌,為孩子成長路上提供支援,幫助孩子健康成長,成長更進步!

專為台灣兒童設計的「桂格優成長素」產品經消費者9成有感實證*。上市即獲爸媽好口碑,且桂格為現代忙碌父母考量,再推出全新桂格優成長素即飲配方235ML,以液態形式,即開即飲方便快速讓孩子補充成長所需營養,且產品為低糖配方設計,讓孩子能健康地補充成長所需營養。慶祝即飲配方好評上市,現在加入桂格寶寶會員,就能享產品優惠體驗價: https://bit.ly/3XBjzTG

官網產品資訊: https://bit.ly/3VG682c

LINE官方帳號:https://reurl.cc/Wx1orD

*2023年7月由行銷顧問有限公司協助執行:33名生長曲線低於40%的1~6歲孩童每天食用2份優成長素,執行為期四週的受試者測試

參考文獻

1. Boirie, Y., Dangin, M., Gachon, P., Vasson, M., Maubois, J., & Beaufrère, B. (1997). Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(26), 14930–14935. https://doi.org/10.1073/pnas.94.26.14930

2. Kanda, A., Nakayama, K., Sanbongi, C., Nagata, M., Ikegami, S., & Itoh, H. (2016). Effects of Whey, Caseinate, or Milk Protein Ingestion on Muscle Protein Synthesis after Exercise. Nutrients, 8(6), 339.

3. Switkowski, K. M., Jacques, P. F., Must, A., Fleisch, A., & Oken E. (2019). Associations of protein intake in early childhood with body composition, height, and insulin-like growth factor I in mid-childhood and early adolescence. Clinical Trial Am J Clin Nutr. 109(4):1154-1163. doi: 10.1093/ajcn/nqy354.

4. Roberts, J. L., & Stein, A. D. (2017). The Impact of Nutritional Interventions beyond the First 2 Years of Life on Linear Growth: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv Nutr. 8(2): 323–336. doi: 10.3945/an.116.013938