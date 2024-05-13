【廣編】潘麗麗祖孫同台代言專業營養品　好體力背金孫飛高高

圖、文／佳格食品提供

睽違2年再度與金孫同框，代言專業營養品，背孫子飛高高展現好體力！從歌仔戲、歌唱到戲劇，資深女星潘麗麗表演一做就是43年。7年前發現體力不如以往，也比較容易累，去醫院檢查才發現罹患了糖尿病。潘麗麗深知身體要照顧好，才能有好體力！遵循醫師的建議，三餐定時定量是基本功，外食要有菜有蛋白質樣樣到位真的不容易，包包裡隨時準備2罐桂格完膳，拍戲空檔可以補充一罐重振體力！從飲食、睡眠、運動一步一步來調整，經過大約3個月，回到健康穩定的狀態。女兒坦言：「媽媽拍戲趕場，常常忙到很晚，剛開始真的會蠻擔心她會硬撐。現在看她把自己照顧的這麼好，真的讓我非常放心！」

耳順之年嚮往的自由自在生活的潘麗麗，有兒孫在側享受天倫之樂，就是最平凡的幸福。現在心肝孫2歲正是活潑好動的年紀，每當女兒帶孫子回來住，就會帶他出去玩、去公園放電，如果沒有好體力真的很難應付，還好有桂格完膳幫我擔起營養與健康！

桂格完膳糖尿病適用無糖100鉻，含30多種營養素，符合國際標準1 低升糖指數2緩慢吸收醣穩營養！特選16倍高吸收率鉻3，有助於維持醣類正常代謝，口感香醇無糖不甜。一罐方便攜帶，隨時補充。「糖尿病營養管理，完膳尬哩作伙擔！」

*個人營養需求不同，飲食建議請諮詢您的醫師與營養師

1. 符合美國、加拿大、澳洲、英國、歐盟，5大國際糖尿病學會之蛋白質、醣類、蔗糖、低GI、纖維、脂肪、飽和脂肪等營養建議

2. 根據 “Scandinavian Journal of Nutrition 2004; 48 (2): 84-94.” 顯示低GI值(升糖指數) 是衡量食物中碳水化合物轉化為葡萄糖並釋放到體內速度的指標

3. J Trace Elem Med Biol. 2007;21(2):120-124 ，吡啶甲酸鉻與三氯化鉻之吸收率比較