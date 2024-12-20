影／遭強硬清場！多名綠委掛彩送醫　綠委哭喊：國民黨對得起台灣人嗎

記者郭運興／台北報導

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，民進黨團為阻擋法案三讀，昨晚突襲佔領議場，封鎖出入口、門鎖孔填滿三秒膠，國民黨團上午9點突圍，雙方爆發激烈衝突，10點38分，國民黨成功奪回主席台高喊「我們要開會」。清場過程中，多名綠委掛彩，包括民進黨立委林楚茵、陳培瑜都上了救護車，陳培瑜受訪時大哭表示，國民黨4人把她壓在地上，一直踹她，甚至還有人踹她的頭、勒她的脖子，國民黨對得起台灣人嗎？

藍營10點38分完成清場，綠委林楚茵被人攙扶走出議場，她表示，推擠時，國民黨為了要排除她，自己不知被誰抓住手臂，左手臂遭到「外旋」，所以沒有力氣。

林楚茵表示，國會是大家的，不是國民黨的，國民黨用強行表決的方式通過選罷法，是民進黨堅守的原因，他們很怕周五跟周一一樣，所以提早進來，民進黨要的是程序正義，很遺憾國民黨用多數暴力霸凌少數，隨即前往台大醫院急診。

▼綠委掛彩送醫。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

綠委陳培瑜受訪時哭著表示，國民黨4人把她壓在地上，一直踹她，左邊的腳都已經瘀青了，甚至還有人踹她的頭、勒她的脖子，但自己始終不肯出議場，國民黨立委壓著她打，在大家看不到的地方，藍委陳玉珍一直攻擊她的肋骨與脖子，她本來以為沒事，但一出來頭已經腫起來，同仁請她去驗傷。

陳培瑜表示，國民黨真的該好好想一想，對得起台灣人嗎？民進黨只想要一個人民可以參政的辦法，但藍白卻惡修選罷法，國民黨跟民眾黨應該站出來對人民交代，民進黨到立法院工作不是給他們糟蹋的，每個委員都是代表民意，到底發生什麼事情，國民黨還看不清楚嗎？隨即搭上救護車，前往醫院驗傷。