立院大亂鬥遭藍委「包夾」　黃捷：陳玉珍從後面把我抱住勒脖

▲民進黨立委黃捷遭多名藍委包夾。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院民進黨團為擋下國民黨團力推的《憲訴法》、《選罷法》以及《財劃法》修法，今（20日）再於議場上演激烈肉搏戰，對此，綠委黃捷透過社群平台透露，自己遭多個藍委「包夾」，陳玉珍還從後面把她抱住勒脖。

國民黨提出的《憲訴法》、《選罷法》以及《財劃法》修法，原預計於今日院會闖關三讀，然而，民進黨指出，3修法將造成憲政運作崩壞，因此全力阻擋，昨晚還為此夜襲進入議場守夜。

黃捷稍早在臉書發文透露，在剛剛國民黨突破議場大門後，多位國民黨立委用人數優勢「包夾」她，且有金門坦克之稱的陳玉珍，還從後面把她抱住勒脖，當下的她只能拉著柯志恩施力撐住。

▲民進黨立委黃捷遭多名藍委包夾。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

黃捷進一步點出，不料自己隨即受到游灝、黃健豪、羅廷瑋等國民黨立委的推擠，顏寬恒和鄭天財甚至順勢把她架出，因此，「拚盡全力仍沒能守住」。

此外，黃捷說明，在混亂中，她反手回擊翁曉玲一掌，似乎把翁曉玲的眼鏡打歪，但衝突也造成民進黨許多女性立委紛紛掛彩。

最後，黃捷呼籲，場外有很多民眾都看著直播，為民進黨聲援加油，她要請大家別為擔心，為了守護台灣，民進黨不能放棄。