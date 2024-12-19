疑似便當廠中國員工稱「給小日本下藥」　仙台政府要查了

▲爭議畫面出現在為漢堡排便當淋上調味料時，旁白戲謔地說，「為啥不給小日本子下點藥」。（圖／翻攝自X）

文／中央社

日本一段介紹便當工廠的影片最近在社群媒體上流傳，影片內容在介紹一名疑似中國籍員工的一天，但由於旁白中可以聽到中文的「小日本」、「下藥」等字眼，因此引發爭議。由於影片中的工廠疑似位於仙台市，目前該市正在採取緊急對應措施。

產經新聞報導，在這段超過3分鐘的影片中，有一名旁白用中文介紹「在日本做便當日常的一天」，拍攝工廠製作麻婆豆腐、餃子、便當等食物，以及在午休時吃炒麵、工作結束後清理排水溝等情景。

引發爭議的畫面出現在為漢堡排便當淋上調味料時，畫面旁白有一個男性嗓音戲謔地說，「為啥不給小日本子下點藥」。除此之外，影片中還有女員工摘下口罩，偷吃炸雞塊的畫面，並說日本人最愛「來自大中國的麻婆豆腐」，還說「中國美食文化走向全世界」。

關於這段影片，仙台市政府16日收到相關消息稱，影片中拍攝的可能是「仙台市內的工廠」，目前正在確認工廠是否遵守衛生管理規則，以及是否存在上班時攜帶拍攝用智慧型手機等非必要物品的行為。

仙台市相關負責人表示，「影片中的評論使用了俚語，可以解讀為『何不混進一點毒藥』，必須確認是誰發表了這種言論，絕對不允許讓消費者產生不必要的疑慮。」

仙台市議員伊藤優太表示，他在社群媒體收到不少民眾的疑慮。他指出，雖然「影片中的男性聲音還沒有被確認是工廠現場的工作人員」，但是「這起事件毫無疑問地給當地帶來不安。為了徹底確保食品安全，行政機關與議員都需要採取對應措施。」（編輯：唐佩君）