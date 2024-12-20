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普丁：隨時可與川普見面　建議美俄飛彈一決高下

▲▼俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin )於2024年12 月19日在年度電視年終新聞發布會和電話會議後受訪。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁在年度電視年終新聞發布會和電話會議後受訪。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁今天表示，他已準備好「隨時」會見美國總統當選人川普，並建議與美國來場飛彈「決鬥」，展現俄國新型極音速彈道飛彈榛果樹讓美國飛彈防禦系統一敗塗地的能耐。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）在被問及如何看待川普對潛在和平協議的提議時，普丁表示很樂意與川普會面。

普丁在電視轉播的年終記者會中說：「我不知道何時會跟他（指川普）見面，他完全沒有提過。我已有超過4年沒跟他談過話。當然，我準備好了，隨時奉陪。」

普丁每年的年終記者會問答通常歷時數小時，既是一場電視秀，也是他現場答覆一些尷尬提問的罕見機會。

另據路透社報導，針對西方國家對榛果樹（Oreshnik）抱持懷疑立場，普丁建議俄、美選擇一個指定目標讓美國飛彈防禦系統保護。

普丁說：「我們準備好了進行這種試驗。」他還說，儘管榛果樹以俄國過去的設計作為開發基礎，但它是現代化武器。

俄羅斯11月21日首度發射榛果樹攻擊烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro），普丁表示，那是針對烏克蘭在西方同意之下，首次動用美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）和英國暴風之影（Storm Shadow）長程巡弋飛彈對俄羅斯境內進行打擊，俄方所做的回應。

普丁今天同時表示，自從敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻逃往俄國後，目前尚未會晤巴夏爾．阿塞德，但計劃與他會面。

普丁回答美國記者提問時說道：「你們想把在敘利亞發生的事當成俄羅斯的失敗。我向你保證這不是（失敗）」。

普丁還說，俄軍正朝向達成烏克蘭戰爭中的主要目標邁進。他表示，俄軍正沿前線挺進，並且強調俄羅斯會將烏克蘭部隊逐出西南疆庫斯克州（Kursk）。

普丁坦承，沒有俄軍何時得以完全收復庫斯克州的確切時間表。

他說：「我們一定會將他們逐出庫斯克州，不可能有其他結果。至於確切日期，抱歉，現在我沒辦法說。」

普丁補充說，「我們一直表明，我們已準備好談判或妥協。」

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