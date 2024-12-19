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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／綠委突襲拆窗闖議場！　藍委痛批：當家卻當賊、像小偷一樣

 

記者郭運興／台北報導

立法院會20日排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨力拼3大案三讀。國民黨自禮拜二起，便排班看守議場正門，19日晚間民進黨立委卻突襲發動攻勢，摸黑拆掉窗戶，從側門闖進立法院議場。對此，國民黨立委洪孟楷批評，當家卻當賊！破壞窗戶偷爬進議場，這就是民進黨立委現在的醜樣。立委王鴻薇則批評，確定民進黨像小偷一樣，破窗進入議場。

洪孟楷表示，無視藍營委員週二開始就無懼寒冷在議場大門輪番守夜，民進黨立委不早排隊，卻是用破壞門窗方式從側門爬入。

洪孟楷痛批，執政卻帶頭鬧事，當家卻當賊，民進黨委員是要教全國人民以後不用排隊、不用遵守基本議事規則，直接比拳頭就好嗎？

洪孟楷提到，卓榮泰院長今天還大言不慚講要總預算，但民進黨委員進了議場就是不想開會，就是要明早阻擋韓院長進入議場，這哪裡有想審查總預算呢？不喜歡的法案就用癱瘓議事來擋，這樣的執政黨又怎麼能讓人信服？

洪孟楷強調，又上演了一次戒嚴國會，這就是執政的民進黨委員。

王鴻薇則貼出多張綠委拆窗戶闖入議場的照片批評，確定，民進黨像小偷一樣，破窗進入議場。

▼綠委拆掉窗戶，突襲闖入議場。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲▼綠委拆掉窗戶，突襲闖入議場。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲▼綠委衝進議場。（圖／國民黨提供）

▲▼綠委衝進議場。（圖／國民黨提供）

▼綠委衝進議場。（圖／翻攝王義川Threads）

▲▼綠委衝進議場。（圖／翻攝王義川Threads）

▲▼綠委摸黑進入議場。（圖／翻攝自Threads／邱議瑩）

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