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楊瓊瓔提案槓台電批虛報減煤數字　經委會朝野決議明年中火減煤100萬噸

▲楊瓊瓔提案槓台電批虛報減煤數字，經委會朝野決議明年中火減煤100萬噸。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲國民黨立委楊瓊瓔提案槓台電批虛報減煤數字。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

立法院經濟委員會19日審查114年度台電公司預算，對於國民黨立委楊瓊瓔提出減列台中火力發電廠購煤預算，台電董事長曾文生表示台電已有減煤300萬噸計畫，希望不要再減列購煤預算，但楊瓊瓔並不認同。楊瓊瓔表示，台電所說的減煤300萬噸，事實上指的是高雄興達電廠燃煤機組轉燃氣，是原本就有的既定計畫，台電不敢講清楚，還以此作為中火不提出減煤數字的理由，到底是想掩蓋什麼？台中人民也無法接受。

在今天的經濟委員會中，包括民眾黨立委張啟楷，以及國民黨立委張嘉郡、羅廷瑋、廖偉翔等人也都提出減列台電購煤預算及減煤提案。最後，楊瓊瓔的論點與說法獲在場及跨黨派委員支持，經朝野協商後除了減列60億元台電購煤預算，也決議「要求114年度中火減煤100萬噸」。

楊瓊瓔在會中揭露，過去政府曾承諾中火發電機組「增一氣、就拆煤」，但中火二期卻跳票，明明中火新增的燃氣機組，發電量是燃煤機組1.5倍以上，但按照政府規劃，現在每年中火燒煤約1260萬噸，政府卻說要到2031年才能承諾減煤數字，結果現在立委要砍購煤預算了，台電卻還提出這種掩飾的說法被她「抓包」。

▲楊瓊瓔提案槓台電批虛報減煤數字，經委會朝野決議明年中火減煤100萬噸。（圖／記者陳弘修翻攝）

楊瓊瓔進一步指出，台中人的肺與全民健康不容被犧牲，政府既然也宣示要減碳，那能減多少煤、從哪裡減，都應該講清楚再來討論，而非試圖混淆大眾。雖然執政黨目前在中火就是堅持不願「增一氣就拆一煤」，但她還是要督促政府，提出中火逐年減煤的數字，而不是到2031年才能減。

楊瓊瓔強調，連民進黨的立委都提出高雄的電廠要減煤的決議，相信減煤顧健康是全民共識，她呼籲執政黨要面對能源政策長期錯誤的真相，當再生能源發展速度不夠彌補電力需求成長的缺口，就應積極思考乾淨便宜核電選項的可能，而不是一昧把民眾推入「火力發電」的健康火坑，未來會持續要求政府檢討能源政策，對電力發展與能源配比提出進度及報告，公布給全民知道。

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