立委要求衛福部公開霸凌調查　邱泰源：去識別化後2周內報告

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）



記者趙于婷／台北報導

立法院衛環委員會今邀請衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告，針對多起霸凌事件，多名立委提出臨時提案，要求衛福部公開霸凌調查報告。對此，衛福部部長邱泰源表示，2周內做好去識別化，再到各立委辦公室說明。

衛福部12日將公布霸凌案調查結果，總計接獲8件疑似職場霸凌案件，最後確認職場霸凌3案成立，包括長照司祝姓司長、社保司司長兼任主秘劉玉娟、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長、國會組張姓組長等5人霸凌案皆未成立，僅其中長照司、社保司、社工司長涉及管理不周、行為與言語不當等因素，遭記過申誡；社保司長續擔任主秘但司長職務免兼。

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但衛福部的霸凌案調查報告受到外界質疑，民眾黨立委陳昭姿更在今上午爆料，收到民眾陳情直指衛福部主秘兼任社保司長（已免兼）劉玉娟4年前在任職台北業務組長期間，曾有同仁輕生。而本次劉玉娟又爆出霸凌事件，甚至還有相關錄音檔，內容飆罵下屬「每件案子都在自殺」、「你要先自殺表示誠意」，但最終卻是霸凌不成立，引發反彈。

對此，陳昭姿等人也在今日立法院臨時提案，要求衛福部重啟職場霸凌調查，針對遭檢舉涉霸凌的各級主管，包括主秘劉玉娟、長照司司長祝健芳等人進行完整調查，並公開完整報告內容。

對此，邱泰源回應，因為牽涉到許多同仁，有同仁希望保護隱私，所以絕對不會對外公開調查報告，但會先做去識別化，再一一到各衛環委員辦公室，親自向各委員報告。經過討論後，立委也同意以此方法進行，同意衛福部針對霸凌案，完成去識別化後，2周內親自拿調查報告向衛環委員會委員報告。

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