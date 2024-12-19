南港民宅藏喪屍煙彈分裝場　警破門...3男女吸太茫躺平乖乖就逮

記者張君豪／台北報導

北市南港警方11月初接獲民眾報警，指稱市民大道8段巷弄內有黑衣人出沒且噪音頻傳，疑似進行非法勾當，轄區警方17日下午派員到場察看，發現現場出沒人是複雜且屋內疑似有吸毒情事，立刻會同屋主破門進入，發現屋內犯嫌正打算毒品等證物往外丟棄，警方當場逮捕鄒男（28歲、經查有毀損前科）、翁男（35歲、毒品前科）、林女（43歲、毒品前科）並查扣依托咪酯菸油461公克、現場並有分裝空罐、注射針筒磅秤等物品，警方意外破獲喪屍煙彈分裝工廠，但3人表示喪屍煙彈為友人郭男所有。



▲南港警方破獲喪屍煙彈分裝場逮捕4名毒蟲。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方溯源追查，發現3人是在內湖路三段向郭男（35歲、毒品前科）取得上述煙油，警方破門入屋抓人時，3人因吸食煙油倒臥在椅子上毫無抵抗能力、落網帶回分局過程仍無法起身應訊，讓處理警員哭笑不得。警方蒐證齊備後向法院申請搜索票，11月28日14時到郭男內湖住處搜索，並當場查扣安非他命吸食器及改造90手槍1把，警訊後將4人分依觸犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，行政院已於今年11月27日將依托咪酯、美托咪酯等改列二級毒品，依托咪酯吸食後可導致暫時失去意識、運動障礙，出現類似喪屍的失控行為，吸食上路易釀生車禍，請民眾切勿以身試法。





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