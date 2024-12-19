喪屍煙彈太好賺！竹聯豹堂辯管制前進貨　警揭交易紀錄打臉

記者張君豪／台北報導

近年來俗稱喪屍煙彈的依托咪酯類產品逐漸取代大麻煙油製品，光是今年台灣發生多起吸食喪屍煙彈後駕車肇事案件，甚至造成警員殉職，政府在今年中旬將依托咪酯納管為三級毒品、更在11月27日升級為二級毒品；刑事局偵二大隊日前接獲情資，有竹聯幫豹堂成員在雙北地區設置喪屍煙彈分裝工廠，刑事局會同北市刑大、中山分局、新北市中和分局、保三總隊刑大共組專案小組展開追查。

▲刑事局宣布破獲竹聯幫豹堂成員經營喪屍煙彈分裝工廠，逮捕董姓主嫌到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查，從大陸進口依托咪酯煙油、異丙帕酯粉末的董男（46歲）與竹聯幫人士交好，他取得喪屍煙彈原料後交給隸屬竹聯幫豹堂的翁男（37歲）接洽網路電子煙業者鋪貨，以100公克 11萬元新台幣價格批售，下游包含梁男、張男等4人先後購買逾300公克煙油，再自行分裝成小顆煙彈搭配電子煙轉售牟利。





專案小組在今年8月18日、10月14日兩天新北地院核發搜索票，在北市士林區、新北市中和區、新莊區等地執行搜索，查扣二級毒品依托咪酯660克、異丙帕酯約239克、分裝工具一批，並查扣董嫌及翁嫌的Maserati、BMW豪車。

董嫌到案否認販售毒品，辯稱是在政府納管喪屍煙彈前，自行從大陸進口相關原料來台，並承租倉庫當毒品分裝場，把依托咪酯類毒品加熱後，加入水果口味香精調和後，分裝至電子煙彈逐一販售。





▲刑事局查扣董姓主嫌Maserati 轎車。（圖／記者張君豪翻攝）

但警方查出董翁等人在政府8月間將依托咪酯煙油納管後，仍有出貨販售紀錄，明顯涉嫌運輸販售毒品，加上下游4名電子煙商販售喪屍煙彈出貨紀錄，每人獲利均在1-200萬元之譜，董嫌進口的喪屍煙彈流入市面造成上百民眾吸食，警方訊後依觸犯毒品危害防制條例、藥事法、菸害防制法等罪，警訊後移送新北地檢署偵辦，董嫌經檢察官聲押、法院裁定20萬元交保，其餘涉案人裁定5-10萬元交保候傳。

刑事局指出：江湖黑話俗稱「上頭」煙彈的「依托咪酯」，吸食後使用者會出現無法思考、控制身體、異常顫抖等行為，又被稱作「喪屍毒」，吸食之危害不僅僅是成癮，還會對大腦和神經系統造成永久性的損害、呼籲民眾切莫好奇吸食造成身心受損。

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