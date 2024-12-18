吸毒吸到瘋！美高中妹「徒手挖出雙眼」　6年後現況曝光

▲在這起可怕事件之後，凱莉已經裝上義眼。 （圖／翻攝IG@kayleemuthart）



記者吳美依／綜合報導

美國南卡州一名女高中生染上冰毒癮頭，在某次大量注射之後，陷入極其嚴重的幻覺，最後竟徒手挖出自己的眼珠。時隔6年多，她在受訪時坦言，自己現在「快樂多了」。

凱莉（Kaylee Muthart）曾是一名資優生，高中成績名列前茅，儘管周末經常吸食大麻。在吸食一根朋友給的、摻有冰毒的大麻煙之後，她也染上冰毒癮頭，不到一年之內，就從吸食變成注射。

2018年2月，凱莉已經決定進入勒戒中心，但在出發前一天晚上，注射了有生以來最大劑量的冰毒，引發嚴重幻覺。當時，她覺得世界顛倒了，自己必須「犧牲雙眼」拯救世界，最後在教堂門口，徒手挖出雙眼，幸好被牧師及時制止，報警並且送醫處理。

這起可怕的事件，讓凱莉永久失明，但也真正下定決心戒癮。2020年，她裝上了義眼，使得外表看起來更加正常。

現年26歲的凱莉表示，儘管雙眼殘疾，她依然努力保持積極態度，「彈吉他、學鋼琴這些我以前喜歡的活動，因為我失明而變得更加困難了，但我依然很樂觀。」

如今，凱莉已經適應看不見的生活，並且遠比失明之前更加快樂，「當然，有時我也會對自己的處境感到非常不安，尤其在失眠的夜晚。但老實說，我現在比這一切發生之前更快樂了。我寧可失明也不願依賴毒品。」