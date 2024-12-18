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警逮北市8年級藥頭3人組　K他命、喪屍煙彈毒都賣...全遭收押

▲北市警方收網逮捕販售僵屍煙彈及新興毒品的3人組。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警方收網逮捕販售喪屍煙彈及新興毒品的3人組。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

俗稱喪屍煙油的依托咪酯物質11月27日已改列為二級毒品，中正第二分局今年3月份曾查獲民眾持有喪屍煙彈、警方溯源追查鎖定上游陳姓藥頭（26歲），警方查出，陳男與呂男（25歲）冷男（24歲）共組販毒集團，並相互調貨販售牟利，警方報請北檢檢察官指揮偵辦。

中正二警方溯源追查隱身於北市住商區的毒品分裝工廠，會同中山、松山分局同步搜索位於北市中山區、大同區、士林區的三名藥頭住所，發現冷男利用住處分裝依托咪酯煙彈，冷男則製造、分裝毒品咖啡包，陳男則主攻K它命毒品販售，3人加工製造新興毒品後相互調貨轉賣牟利。

▲北市警方收網逮捕販售僵屍煙彈及新興毒品的3人組。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組拘提陳嫌呂男等3名犯嫌到案，並在3人經營的分裝場內，起獲新興毒品依托咪酯菸彈、依托咪酯原料、毒品咖啡包等400多顆、及不法所得32萬6千元等證物。全案依違反毒品危害防制條例移請台北地檢署偵辦，3人坦承販毒、分裝毒品嚴重危害社會治安，法官裁定將3人羈押禁見。

中正二警方呼籲，長期濫用依托咪酯可能對腦部及內分泌系統造成損害，施用後駕駛交通工具會對自己他人造成重大危害，警方呼籲民眾切莫以身試法。

▲北市警方收網逮捕販售僵屍煙彈及新興毒品的3人組。（圖／記者張君豪翻攝）

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