高雄BMW喪屍拒檢高速撞警車釀3傷　吃11張罰單37萬+吊照扣牌

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名李姓男子今（18日）凌晨開著BMW自小客車違停路旁昏睡，巡邏員警見狀要求他下車盤查，不料，李男竟然加速逃逸，警方立即展開追捕。不過，李男仍執意違規拒檢，甚至衝撞警車，導致3名員警受傷，警方事後在車內搜出毒品，另開出11張罰單，金額高達37萬3800元。

▲高雄毒蟲拒檢「衝撞警車」，造成3名員警掛彩受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄毒蟲拒檢「衝撞警車」，車內查獲毒品送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方凌晨巡邏時，發現33歲李男坐在駕駛座昏睡，車內散發疑似毒品氣味且副駕駛座處放有可疑包包，要求他下車接受盤查。李男趁機駕車加速逃逸，沿途違規蛇行、迴轉及闖紅燈等多項交通違規，警方立即追上去，尾隨伺機攔停。

經警方追緝約4分鐘（約3公里）後，於仁武區鳳仁路與水管路攔截圍捕，但李男駕駛自小客車衝撞警車拒檢，導致3名員警頭部及手腳擦挫傷，幸均意識清楚無礙。

警方現場逮捕駕駛李男，於車內起獲一級毒品海洛英（約2.47克）、二級毒品依托咪酯與安非它命（約14.64克），全案訊後依公共危險罪及妨害公務罪嫌送辦。

警方後續針對李男開出多張罰單，包含拒檢逃逸1張、闖紅燈5張、紅燈迴轉2張、危險駕駛1張、拒檢逃逸致人受傷1張，以及毒駕致人受傷1張，11張罰單，總金額高達37萬3800元，另外並扣牌2年、吊銷駕照。