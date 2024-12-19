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獨／學霸陽光男考上警官竟變內鬼　總統維安車隊動線全外洩

▲保六總隊曹姓警務員涉嫌洩露總統非公開行程及維安機密遭檢調逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保六總隊曹姓警務員涉嫌洩露總統非公開行程及維安機密遭檢調逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隸屬警政署保六總隊第一警官大隊借調支援國安局特勤中心的二線二星曹姓警務員（28歲），涉嫌洩露總統賴清德未公開的公務保密行程，本月8日遭特勤中心解除編制歸建保六總隊後，特勤中心通報檢察官、調查局拘提曹姓警官到案，經法院認定曹員涉嫌重大有串證之虞、9日裁定羈押禁見，對此保六總隊上午回應表示，會配合國安局特勤中心及檢調單位調查，並依規定對曹員祭出停職處分。

總統賴清德隨身的警衛團隊發生洩漏總統保密行程的離譜現象震，驚府會高層。據了解、曹姓警務員是警察大學83期畢業，2017年畢業後分發到保六總隊第一警官大隊，今年賴清德總統上任後，被借調到國安局特勤中心。

據了解，曹姓警務員學業品行均優，高中畢業後2012年考取就讀國立成功大學化學工程學系，1年後再轉學考上警察大學，2017年完成警大4年制學程畢業後就分發到保六總隊，平常工作表現正常，曹員經常關心社會議題，當年也曾關注過太陽花學運的發展，經過警政署及國安局的安全調查考核後，在今年5月20日賴清德總統上任後借調納編國安局特勤中心服務，與該中心特勤人員同擔任賴清德的日常安全維護工作。

2017年警大新增情境模擬射擊課程，當時在校受訓的曹員曾受訪表示：「寧可在射擊課程被打中增加對戰經驗，也比在犯罪偵查實務上被歹徒真槍實彈擊中來的好。」當時熱血奮勇訓練的表現在學校教官心中留下深刻印象，曹員到任保六總隊後工作表現也相當認真，對於他居然會涉及國安案件，同事都感到相當震驚。

據傳賴員涉嫌透過手機通訊、涉嫌洩露總統賴清德的非公開行程、會見人員名單、警衛維安人力布署，甚至是車隊行駛動線等最機敏的機密資料給外界友人知悉，國安局特勤中心知悉上情後，毅然報請檢察官抓內鬼。

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