班班有鮮乳喊卡！各方意見分歧　行政院：下學期起停辦

▲行政院宣布 「班班喝鮮乳」政策停辦 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者陳家祥／台北報導

班班有鮮乳政策喊卡！行政院發言人李慧芝今（19日）表示，此政策在學期開始時推動，有注意到很多不同聲音，經持續溝通後各界意見仍分歧，因此昨天農業部向院長報告後，「在討論後決定政策停辦」。農業部次長杜文珍說，此政策會辦到這學期結束，下學期停辦。

李慧芝說，在學期開始時推動，有注意到很多不同聲音，包括學生家長、第一線教學單位等，有很多很多意見，這段時間農業部、教育部搜集很多意見、也跟地方政府溝通，不論是在產業或教育團體都有各自看法，也都非常分歧，因此昨天農業部向院長報告後，「在討論後決定政策停辦」。李強調，停辦不會影響到政府照顧酪農的決心，也會持續推動酪農產業的輔導跟升級。

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



農業部次長杜文珍補充，這學期推動校園採用國產可溯源乳品的專案，在推動過程中要感謝不管是在乳場或是學校很多志工，各縣市在第一線的老師以及農業和教育局處的夥伴們，其實都做了非常大的努力跟協助，不管是偏鄉或是離島，把這些乳品配送到給學生飲用，這點要先感謝。

杜文珍表示，這當中也聽到很多聲音，不管是家長還是在第一線教學單位、縣市政府產業團體、教學團體、教育團體等，各界對這樣的政策真的意見非常不同，也沒有辦法取得由中央繼續辦這件專案的支持，昨天開會決議停辦。

杜文珍強調，就農業部立場，不管今天政策如何，農業部對於酪農或是養殖產業也好，乳品的供應這點，不管是面對貿易或是其後變遷、國內環境改變，對於如何讓產業更有競爭力，包括品種改良、疾病控制或所有生產方式、產業智慧化、淨零循環轉型，讓產業更有競爭力，農業部會持續來做。

至於後續預算要如何配置？杜文珍說，國內農業生產包括農林漁畜，在這個案子對酪農產業的協助會持續進行，預算的配置會在後續跟產業團體討論，怎麼樣對產業會有最大助力，會繼續來做。杜補充，會辦到這學期結束，下學期停辦。

至於本政策編列4年44億經費，未來規劃要如何使用？杜文珍說，此政策本學期編列經費7.1億，會執行到這學期完畢，下學期開始不再執行。至於原先筐列的經費，經費是每個人的納稅錢，如何使用合宜對產業最有幫助，會再來規劃。

▲農業部次長杜文珍出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）