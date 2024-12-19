卓榮泰重申「福國利民法案先行」　喊話立院放緩爭議法案

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（19日）在行政院會中談到近來立法院亂象時說，很憂慮看到最近國會衝突不斷，希望行政跟立法兩院互動要良好。他說，過去幾次跟立法院長韓國瑜會面時提到，福國利民法案先行、沒有共識的應該從長計議，但目前看到的，卻是有爭議的法案導致衝突不斷，期待會造成社會動盪的議題能稍稍平緩，政府總預算等必要法案先通過。

行政院發言人李慧芝今主持行政院會會後記者會時轉述，院長卓榮泰在院會中針對近期立法院的動態發表談話時說，今天有幾位首長在立法院，沒辦法出席院會，行政團隊近期都忙著明年中央政府總預算審議，很憂慮看到最近國會衝突不斷，希望行政跟立法兩院互動要良好，國會朝野關係對議案的討論也應該順暢進行。

卓榮泰表示，幾個月前剛到行政院時，有幾次跟韓院長會面時提到，福國利民法案先行、沒有共識的應該從長計議，但是目前看到的，卻是有爭議的法案導致衝突不斷。

卓榮泰說，這兩天有民間團體透過各種方式表達意見，「我們尊重人民表達的自由，也希望國會可以聽到社會的各種聲音」，是不是可以把不需要在此時引起社會動盪的議題，能稍稍的平緩，其他如中央政府總預算還有必要法案，在這時候先通過，至於爭議性或是政治性很高、沒辦法達到共識的法案，期待在國會內部議事順暢之後，積極跟國會進行更好的溝通。

卓榮泰表示，會在這幾天積極尋求這樣的方式，希望各部會首長在面對預算審查時，本於誠意溝通人民優先的原則，不要引起不必要的紛爭。

另外，卓榮泰也針對秘書長龔明鑫昨日整天耗在國會，結果一事無成回來一事，表示感謝。卓強調，此絕非兩院互動的常態，也希望各界不要因為這樣的理由對行政院各部會審查預算的誠意跟努力有任何疑問，「我們仍然很願意去說明，也希望國會能提升效率，才能在合法正當的情況下推動政策爭取預算，執行人民需要的福利政策，希望大家以此來共同努力」。