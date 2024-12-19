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美國情報：俄羅斯即將認可「北韓核武計畫」　違背無核化承諾

▲▼ 普丁與金正恩會晤 。（圖／路透）

▲ 普丁先前與金正恩會晤 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）18日指出，俄羅斯可能即將認可北韓核計劃，違背其長期以來對朝鮮半島無核化的承諾。

《韓聯社》報導，湯瑪斯-葛林斐德擔任12月聯合國安全理事會輪值主席，18日在會議上披露俄羅斯向北韓提供防空系統的情報，同時強調美國對俄羅斯與北韓分享衛星與太空技術背後意圖的憂慮，因為這對軍隊在現代戰爭中的通訊與情報能力至關重要。

此外，克里姆林宮持續向金正恩政權免費或以補貼方式提供精煉石油，已超過聯合國規定的50萬桶上限。

湯瑪斯-葛林斐德指出，「令人擔憂的是我們評估，俄羅斯可能快要接受北韓核武計畫，違背莫斯科十多年來對朝鮮半島無核化的承諾」，「我們認為莫斯科不僅會更加不願批評北韓開發核武，還會進一步阻撓譴責北韓破壞穩定行為的制裁或決議，正如我們目前所見。」

她也透露，美國評估平壤至今已向俄國運送逾2萬個貨櫃的彈藥，其中包括至少600萬枚重型砲彈，以及逾百枚彈道飛彈，且「北韓持續準備在今年年末向俄國提供更多彈藥。我們也有消息稱，大量北韓生產的170毫米長程自走砲及240毫米多管火箭發射器正被投入衝突。如今俄國甚至向北韓尋求人力與武器」，以應對持續進行的侵略戰爭。

她重申美國立場，呼籲俄羅斯停止與北韓軍事合作，結束烏克蘭戰爭，同時抨擊中國為俄國提供「政治掩護」，「這不該是任何負責任國家的行為，尤其是身為安理會的2個常任理事國」，「負責任的安理會成員國會認真履行職責，應對對國際和平與安全的威脅」。

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