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中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

▲▼TP-Link總經理許湘敏分享Wi-Fi 7將帶來的未來趨勢。（圖／TP-Link提供）

▲TP-Link在美國家用、小型企業路由器市場中佔比近7成。（圖／TP-Link提供）

文／中央社

「華爾街日報」引述知情人士報導，中國電信設備製造商聯洲國際技術有限公司的家用網路路由器與網路攻擊有關連，美國有關當局正考慮以潛在國家安全疑慮為由予以查禁。

據路透社記者看到的信件內容，兩名美國國會議員8月以聯洲國際技術有限公司（TP-Link Technology Co）生產的Wifi路由器可能被用於對美國進行網攻為由，敦促總統拜登政府調查TP-Link及其子公司。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，商務部、國防部、司法部已經分別對這家公司展開調查，當局以TP-Link路由器最早明年禁售為目標。

報導引述知情人士表示，商務部旗下部門已對該公司進行傳喚，國防部則是今年稍早針對中國製路由器展開調查。

網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）去年表示，TP-Link路由器的漏洞可能遭到利用，發動遠端程式碼執行（RCE）。

商務部、司法部、國防部和TP-Link都沒有立即回覆路透社的置評請求。

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