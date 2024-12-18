日本新品「莓豆花烏龍」！主打「台灣人氣甜點變飲料」全傻了

▲莓豆花烏龍引發熱論。（圖／なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣有許多特色小吃不只台人喜愛，甚至紅到國外，像是珍珠奶茶、雞排等等，近年「豆花」也很受歡迎。日語教師周若珍在粉專分享一張照片，她在日本超市看到一款新飲品，主打「將台灣人氣甜點變成飲料！」可一看品名「莓豆花烏龍」讓她哭笑不得，「他是不是在騙日本人？」

周若珍在粉專「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」貼出照片，「他是不是在騙日本人？」照片中可以看到，數瓶淡粉紅色的飲料整齊擺放在貨架上，瓶身上標示著「苺豆花烏龍」，含稅後價格是138日圓（約29.25台幣）。

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值得注意的是，飲料前面夾著一張宣傳小板，上面寫著，「新上市！自然的甜味散發開來」，正中間用紅色的字體強調「將台灣人氣甜點變成飲料！」最下方則寫下「草莓的酸甜風味完美搭配」。周若珍忍不住吐槽，「這跟豆花在物理上就完全不是同一種形態吧！」「台灣的豆花並沒有草莓口味！」

貼文引發熱論，「豆花不是這種型態也就算了，是有哪個台灣人會把豆花跟烏龍還有草莓這三種東西湊在一起？！」「應該是『沒豆花烏龍』才正確（可能是玩習慣諧音梗？）」「並沒有台灣人氣這件事情XD」、「這三個詞我都懂，連在一起倒是困惑了。」

還有人曝試喝心得，「剛好前幾天去日本玩有買來喝～像草莓豆漿（其實買的時候是把豆花看成豆奶」、「甜甜的還不錯喝…雖然跟品名一點關係都沒有。」粉專「Newatever 日本空運集運物流」，開箱心得是「入口餘韻有豆乳香氣，小朋友一定很愛，整體感覺很像是……草莓牛奶。」

另外，飲料製造商在官網上有介紹「莓豆花烏龍」，內容為「繼杏仁烏龍後，第二彈『苺豆花烏龍』。以台灣的傳統甜點「豆花（※）」為靈感，帶有如豆乳般溫和且滑順的口感，結合草莓的甜味與烏龍茶清爽的風味，特點是這種新感覺的『喝的甜點』。」

※本文獲「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」授權引用。

