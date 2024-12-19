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俄最高將領：為國安不惜一切手段「包括核武」　不受國際義務約束

▲▼俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。（圖／路透）

▲ 俄羅斯參謀總長格拉西莫夫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁11月批准修訂核理論（nuclear doctrine），降低動用核武門檻，俄軍最高將領近日對此強調，俄國核武使用準則「不受國際義務約束」，聲稱為了國家安全，可採取包括核武在內的一切手段。

日媒NHK報導，俄羅斯陸軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）18日在國防部向駐莫斯科的外國武官指控，西方正發起批評俄羅斯加強核威脅的宣傳活動。

格拉西莫夫強調，俄國使用核武的決策「不受國際義務約束，而是取決於遏制侵略者與消除潛在敵人威脅的必要性」，強調為守護國安，不排除包括核武在內一切手段。他還提到，與歐美對立加深情況下，將繼續加強與中國、印度及北韓的合作關係。

另一方面，俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則表示，俄方願意考慮任何有助恢復俄美關係正常化的建議，並表態準備好與即將於明年1月上任的川普政府展開對話，以改善雙邊關係。

此前，普丁於11月19日簽署批准修訂版核理論，宣稱任一無核國家若在擁核國家的「支持或參與之下」，針對俄羅斯發動常規武器攻擊，將被視為針對俄羅斯聯邦的聯合攻擊。

內文未具體說明此類攻擊是否「一定」引發核武回應，但相較先前版本，新版核理論詳述俄羅斯動用核武的條件，包括涉及戰機、無人機、彈道及巡弋飛彈、其他飛行器的大規模空襲。而過去的版本僅稱，動用核武條件是「接獲針對俄羅斯或其盟友領土發射彈道飛彈的可靠資訊」。

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