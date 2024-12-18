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烏茲別克籍嫌「炸死核武高層」莫斯科落網　俄控：受雇於烏克蘭

▲▼ 俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）17日在莫斯科遇襲身亡。（圖／路透）

▲烏克蘭安全局聲稱對此案負責，並且公布事發影片，足以窺見爆炸威力之大。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）17日在莫斯科遇襲身亡。最新消息指出，俄羅斯逮捕一名29歲烏茲別克人，稱此人涉嫌執行恐怖行動，被烏克蘭情報部門招募，依照烏方指示炸死基里洛夫，且烏克蘭承諾此人會在事成之後給賞金，並能移居歐盟國家。

▲▼ 俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）17日在莫斯科遇襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯逮捕一名烏茲別克籍人士，稱此人被烏克蘭情報部門招募，炸死俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）17日在莫斯科遇襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯聯邦安全局（FSB）指出，經FSB與俄羅斯內政部、俄羅斯調查委員會聯合調查，安全部隊在莫斯科逮捕一名1995年出生的烏茲別克籍人士，但並未公布此人姓名。

俄方指出，嫌疑人依照烏克蘭指示，在抵達莫斯科並拿到自製爆炸裝置之後，把裝有炸彈的電動滑板車放在基里洛夫住宅大樓入口，接著租一輛汽車進行監視，把現場畫面即時回傳給烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）的聯絡人。當基里洛夫走出室外之後，嫌犯引爆炸彈。

俄方指出，基里洛夫及其助手波里卡波夫（Polikarpov）都被炸死，嫌疑人是被烏克蘭情報部門招募，獲烏方承諾能在事成之後，拿到10萬美元（約新台幣325萬元），且能移居至歐盟國家。

針對這起事件，烏克蘭安全局（SBU）聲稱對此案負責，並且公布事發影片，足以窺見爆炸威力之大。現場畫面顯示，當基里洛夫及助手走出大樓的那一刻，炸藥瞬間引爆，附近磚牆被炸壞，留下一片焦黑痕跡，大樓門口停放的電動滑板車倒在地上，手把消失，破壞了2人步出的大樓3樓窗戶，同時震碎了對街的窗戶。

烏克蘭消息人士指出，俄羅斯化武負責人基里洛夫是合法目標，基里洛夫犯下戰爭罪。

▼基里洛夫（下圖）及其助手都被炸死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫（Igor Kirillov）。（圖／達志影像／美聯社）

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