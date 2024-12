烏茲別克籍嫌「炸死核武高層」莫斯科落網　俄控：受雇於烏克蘭

▲烏克蘭安全局聲稱對此案負責,並且公布事發影片,足以窺見爆炸威力之大。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將(Igor Kirillov)17日在莫斯科遇襲身亡。最新消息指出,俄羅斯逮捕一名29歲烏茲別克人,稱此人涉嫌執行恐怖行動,被烏克蘭情報部門招募,依照烏方指示炸死基里洛夫,且烏克蘭承諾此人會在事成之後給賞金,並能移居歐盟國家。

▲▼俄羅斯逮捕一名烏茲別克籍人士,稱此人被烏克蘭情報部門招募,炸死俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將。(圖/達志影像/美聯社)

俄羅斯聯邦安全局(FSB)指出,經FSB與俄羅斯內政部、俄羅斯調查委員會聯合調查,安全部隊在莫斯科逮捕一名1995年出生的烏茲別克籍人士,但並未公布此人姓名。

俄方指出,嫌疑人依照烏克蘭指示,在抵達莫斯科並拿到自製爆炸裝置之後,把裝有炸彈的電動滑板車放在基里洛夫住宅大樓入口,接著租一輛汽車進行監視,把現場畫面即時回傳給烏克蘭第聶伯羅市(Dnipro)的聯絡人。當基里洛夫走出室外之後,嫌犯引爆炸彈。

Moment of scooter bomb explosion that killed Igor Kirillov, Russian nuclear general in charge of chemical weapons forces in Moscow.

Ukraine sends a clear signal that all Putin's cronies, inside or outside the Kremlin, can be the next target. pic.twitter.com/Jxlo6ba8xR