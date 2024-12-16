　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵車廂擠滿人！　 醫見「1幕」急讓位：他們更需要這空間

嚴可倫認為，相較之下帶著孩子的爸媽顯然更需要這個空間。（圖／翻攝自臉書／有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外）

▲骨科醫師嚴可倫分享在高鐵上人互相幫忙的暖心故事。（圖／翻攝自嚴可倫醫師臉書）

圖文／CTWANT

骨科醫師嚴可倫昨（15日）搭乘高鐵，結果車廂內滿滿都是人，期間前方乘客好心豎起椅背。而他見到一家四口上車後，擔心孩子沒地方站，因此讓出空間。他認為，相較之下帶著孩子的爸媽顯然更需要這個空間，把位置提供給他們，心裡覺得很踏實。

嚴可倫在粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外》表示，以為發車前半小時付高鐵票錢即可，結果被取消，所以就坐自由座，沒想到滿滿的都是人，不要說有位置了，能順利擠上預計的班次就不錯了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚴可倫透露，車到板橋時，上來一家四口，因為自己是兩個孩子的爸，所以都會觀察帶孩子的爸媽有沒有需要什麼協助，「我招招手跟家長說『我左邊這裡有個空間，要不要讓弟弟站進來比較安全一點』，這空間因為上方有行李架，大人比較難容納，但給弟弟綽綽有餘，後來乾脆把整個空間讓給他們，因為媽媽陪兩個孩子在一塊，更安全、彼此也比較安心。」

嚴可倫說，「對我來說，站哪個位置差別不大，反正平常開刀站個一兩個小時都很常見（差別是開刀地板不會晃XD）；而且我單兵行動，有個扶手抓就可以了，相較之下帶著孩子的爸媽顯然更需要這個空間，把位置提供給他們，心裡覺得很踏實。」

嚴可倫認為，人與人的互動時間或許不長，卻也很微妙，前座的乘客讓出空間給他，自己再把空間交給更需要的人，或許弟弟妹妹長大也會觀察、並協助身旁更更需要的人，這樣蠻棒的。

貼文一出，網友紛紛留言：「周一看到這篇都不冷了，溫暖在人間」、「善良真的是一種選擇」、「溫暖是可以傳染的」；還有人表示「善的心是會擴散的，尤其在小孩子身上，身教重於言教」。

延伸閱讀
妹子凌晨出門穿鞋平安符突斷了　Siri竟說「這句話」她嚇死
岳父母幫舅子借錢買BMW：希望家裡獨子快樂　人夫回嗆「這句」兩老原地氣炸
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
周三到周四清晨剩7度　賈新興曝「0度線」
國產車撞「2500萬起跳」勞斯萊斯！　33歲鬼魅駕駛喊：沒事
阿嬌遭爆當小三！　趁偶像女友不在拍私密片
快訊／今年初雪來了！　合歡山下5分鐘
單日跌100元！摔出千金股「抱一張賠10萬」
用完餐「5人上吐下瀉」！　兄弟飯店回應了
陳梅慧之死排除假車禍真殺人　律師曝家屬心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超久沒去淡水！他見土耳其冰淇淋「不被老闆玩」　大票驚：敢買了

SWAG首次攜手婦援、性影像處理中心　推廣數位性暴力防治

周三到周四清晨氣溫剩7度　賈新興：高山有機會出現霧淞

快訊／入冬初雪來了！　合歡山下5分鐘「雪夾霰」

國1台北至汐止段改善「時速提升30公里」　車流回堵縮短300公尺

兄弟飯店用完餐「5人上吐下瀉」！業者：醫藥費、餐點全部支付

高鐵車廂擠滿人！　 醫見「1幕」急讓位：他們更需要這空間

故宮推兒童漫畫！融入冒險情節「翠玉白菜失竊」　揭密遷徙故事

天冷注意保暖！40多歲壯男突嘔吐、意識不清　急性腦出血送醫

41歲男墜樓亡！竹北家樂福2度逐層淨化「法會時間曝光」

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

超久沒去淡水！他見土耳其冰淇淋「不被老闆玩」　大票驚：敢買了

SWAG首次攜手婦援、性影像處理中心　推廣數位性暴力防治

周三到周四清晨氣溫剩7度　賈新興：高山有機會出現霧淞

快訊／入冬初雪來了！　合歡山下5分鐘「雪夾霰」

國1台北至汐止段改善「時速提升30公里」　車流回堵縮短300公尺

兄弟飯店用完餐「5人上吐下瀉」！業者：醫藥費、餐點全部支付

高鐵車廂擠滿人！　 醫見「1幕」急讓位：他們更需要這空間

故宮推兒童漫畫！融入冒險情節「翠玉白菜失竊」　揭密遷徙故事

天冷注意保暖！40多歲壯男突嘔吐、意識不清　急性腦出血送醫

41歲男墜樓亡！竹北家樂福2度逐層淨化「法會時間曝光」

桃園水上訓練基地遭踢爆！1.2億蓋「大違建」　體育局回應了

台東女行人過馬路「遭機車猛撞」！　頭部重創搶救無效亡

超久沒去淡水！他見土耳其冰淇淋「不被老闆玩」　大票驚：敢買了

彈劾政局執政黨陷分裂！韓東勳遭黨內嗆「叛徒」：又不是我搞戒嚴

SWAG首次攜手婦援、性影像處理中心　推廣數位性暴力防治

新燃料發展變動中　萬海部分甲醇船採甲醇預備、MOL的LNG船改用氨

愛貓過世2年家中突有「貓尿味」　他聞3小時：真的回來了

尾牙主持到一半「台大咖樂團直接開演唱會」！成語蕎後台聽live：很幸運

台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

周三到周四清晨氣溫剩7度　賈新興：高山有機會出現霧淞

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

「維力炸醬麵＋士力架」爆紅　律師曝感想

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

凌晨出門平安符突斷了！下秒Siri突爆「1句」嚇壞

綠營派誰出戰2026台北市長？沈富雄點名1人

更多熱門

相關新聞

明顯縮水！美Costco熱門產品變相調漲58%

明顯縮水！美Costco熱門產品變相調漲58%

美國Costco過去以划算的價格和美味的烘焙產品聞名，但當中的熱門烘培產品「瑪芬（Muffin）」近日在價格與搭配套組上發生變動，結果引發眾多顧客不滿，紛紛在網路上抱怨。

高鐵南延「高雄案呼之欲出」月底公布　陳世凱：拆遷戶降到最低

高鐵南延「高雄案呼之欲出」月底公布　陳世凱：拆遷戶降到最低

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

好市多碎洋蔥回歸！他見大媽外帶3大袋：至少省300

好市多碎洋蔥回歸！他見大媽外帶3大袋：至少省300

80歲阿婆送發財金盼救兒！醫見「1舉動」感動

80歲阿婆送發財金盼救兒！醫見「1舉動」感動

關鍵字：

嚴可倫高鐵周刊王

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾里20萬交保

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面