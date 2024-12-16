高鐵車廂擠滿人！　 醫見「1幕」急讓位：他們更需要這空間

▲骨科醫師嚴可倫分享在高鐵上人互相幫忙的暖心故事。（圖／翻攝自嚴可倫醫師臉書）

圖文／CTWANT

骨科醫師嚴可倫昨（15日）搭乘高鐵，結果車廂內滿滿都是人，期間前方乘客好心豎起椅背。而他見到一家四口上車後，擔心孩子沒地方站，因此讓出空間。他認為，相較之下帶著孩子的爸媽顯然更需要這個空間，把位置提供給他們，心裡覺得很踏實。

嚴可倫在粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外》表示，以為發車前半小時付高鐵票錢即可，結果被取消，所以就坐自由座，沒想到滿滿的都是人，不要說有位置了，能順利擠上預計的班次就不錯了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚴可倫透露，車到板橋時，上來一家四口，因為自己是兩個孩子的爸，所以都會觀察帶孩子的爸媽有沒有需要什麼協助，「我招招手跟家長說『我左邊這裡有個空間，要不要讓弟弟站進來比較安全一點』，這空間因為上方有行李架，大人比較難容納，但給弟弟綽綽有餘，後來乾脆把整個空間讓給他們，因為媽媽陪兩個孩子在一塊，更安全、彼此也比較安心。」

嚴可倫說，「對我來說，站哪個位置差別不大，反正平常開刀站個一兩個小時都很常見（差別是開刀地板不會晃XD）；而且我單兵行動，有個扶手抓就可以了，相較之下帶著孩子的爸媽顯然更需要這個空間，把位置提供給他們，心裡覺得很踏實。」

嚴可倫認為，人與人的互動時間或許不長，卻也很微妙，前座的乘客讓出空間給他，自己再把空間交給更需要的人，或許弟弟妹妹長大也會觀察、並協助身旁更更需要的人，這樣蠻棒的。

貼文一出，網友紛紛留言：「周一看到這篇都不冷了，溫暖在人間」、「善良真的是一種選擇」、「溫暖是可以傳染的」；還有人表示「善的心是會擴散的，尤其在小孩子身上，身教重於言教」。

延伸閱讀

▸ 妹子凌晨出門穿鞋平安符突斷了 Siri竟說「這句話」她嚇死

▸ 岳父母幫舅子借錢買BMW：希望家裡獨子快樂 人夫回嗆「這句」兩老原地氣炸

▸ 原始連結