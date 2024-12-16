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高鐵南延「高雄案呼之欲出」月底公布　陳世凱：拆遷戶降到最低

▲▼交通部長陳世凱（右）表示，高鐵延伸屏東路廊方案會在12月底定案公布。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲交通部長陳世凱（右）表示，高鐵延伸屏東路廊方案會在12月底定案公布。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

高鐵延伸屏東路廊將於本月底定案，立委李昆澤今表示，目前左營方案遇到問題，高雄案已經呼之欲出，交通部定案後必須向高雄及屏東民眾清楚說明，並做好拆遷、高雄車站周邊開發及交通衝擊的規劃，與高雄市政府協調處理好拆遷戶安置的問題，交通部長陳世凱承諾拆遷及交通影響會降到最低。

立法院交通委員會今安排國家運輸安全調查委員會主任委員林信得列席報告業務概況，並審查鐵道局、運輸研究所明年度預算。李昆澤關心高鐵南延案，他說，高鐵延伸屏東原有4個方案，最後選擇左營方案，但現在遇到問題，在考慮左營與高雄方案，何時才會定案？

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陳世凱說，目前還沒有最後定案，在年底會定案，前交通部長李孟諺也說是年底，因此按照這個計畫時程。李昆澤提醒，交通部定案後務必向社會大眾說明清楚，為什麼是高雄案、為什麼不是左營案，或為什麼是左營案而不是高雄案，原因要說清楚。

李昆澤說，左營案、高雄案都有各自面臨的問題，尤其高雄方案會牽涉到民眾拆遷的問題，他也要求地下道長度縮短為2.4公里，興建以公有地為優先，不要讓民眾受到拆遷之苦，減少拆遷戶數，並跟高雄市政府協調拆遷的安置宅、土地議價購買等都要提前做好規劃。

他表示，同時降低交通衝擊，以及高雄車站整個大車站的概念去規劃佈局，如果有規劃地下街道，都要跟高雄市政府做好規劃整體開發，目前方案已經呼之欲出，交通部要做好規劃跟清楚對外說明。

對此陳世凱回覆，他上任拜訪過高雄市長陳其邁，鐵道局也跟高雄各局處密切溝通，據他所知，高雄市府將對高雄火車站天棚周邊提出大都更計畫。鐵道局長楊正君說，盡力減少拆遷戶數，並跟高雄市政府共同處理好安置問題。

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