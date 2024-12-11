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10人登山團攀南二段！男摔落邊坡「頭破斷手」　直升機火速救援

▲▼ 71歲山友行經八通關越嶺古道不慎摔落邊坡，消防局派遣直升機救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲71歲山友行經八通關越嶺古道不慎摔落邊坡，消防局派遣直升機救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

10人登山團從台東向陽入山，預計7天從南投東埔下山，今(11日)上午其中1名71歲李姓男子行經八通關越嶺古道時不慎摔落邊坡，造成骨折、頭部撕裂傷無法行走，消防局獲報派遣直升機前往，在中午順利接觸到傷者協助送醫。

南投縣消防局說明，該支10人登山團在本月6日由台東向陽入山，登走南二段，預計12日由南投東埔下山，今早9時36分李男因不慎摔落邊坡，造成左手骨折、頭部撕裂傷且身體多處挫傷，無法行走，極需救援。

▲▼ 71歲山友行經八通關越嶺古道不慎摔落邊坡，消防局派遣直升機救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

第三大隊獲報後立即啟動救援機制，當下調遣玉山分隊及群呼義消組隊待命，惟地面部隊人員徒步挺進需耗時1天以上，為爭取救援時效，故申請直升機至事故點執行吊掛傷者，該登山隊之領隊及協作以攙扶揹負方式，於上午11時將傷者移動至八通關小營地吊掛點，直升機順利於中午12時14分吊掛成功並落地消防署訓練中心，送至竹山秀傳醫院就醫。

▲▼ 71歲山友行經八通關越嶺古道不慎摔落邊坡，消防局派遣直升機救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣政府消防局呼籲山友，登山時應進行事前規劃準備及自身風險評估，結伴成行並隨時留意路況，做好安全準備再上山，如發生緊急情況，應立即撥打119求助，並冷靜提供準確位置以便救援人員盡速抵達。

▲▼ 71歲山友行經八通關越嶺古道不慎摔落邊坡，消防局派遣直升機救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

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