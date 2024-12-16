獨攀八通關古道！男「摔30米深坡」滿臉血　勇消揹人爬坡摸黑救援

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣八通關古道昨(15日)晚間發生意外！陳姓男子獨攀行經12.5公里處時，不慎滑落邊坡，無法動彈，警義消獲報出動4人在深夜摸黑上山，並在今天凌晨4時40分接觸陳男，由於人相當虛弱，搜救隊隨即申請直升機協助救援，順利送醫救治，所幸經治療後並無生命危險。

▲59歲男子獨攀八通關古道，不慎摔落30米邊坡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局15日晚間7時25分接獲鍾姓山友報案，指八通關古道12.5公里處有山友滑落邊坡，呼喊沒有反應，急需救援，7時53分得知第三大隊所屬山搜義消正帶團中，目前人在觀高，因此協助前往先行查看。

▲首先接觸陳男的第三大隊義消以背負方式走在斜坡上，順利將傷者移動到安全處。



晚間8時45分抵達事故點上方時，傷者可吹哨回應，推估墜落深度約30米以上，8時55分接觸傷者，9時30分將傷者背負至林道上，11時15分再揹到觀高山屋，經查墜谷山友為59歲陳姓男子、台南人，申請獨攀發生意外。

消防局再調遣玉山分隊、玉山義消分隊支援，共出勤警消1人、義消3人共4人，於9時15分徹夜摸黑上山前往救援，歷經8個小時半後，於今(16)日凌晨4時40分抵達觀高接觸傷者，陳男臉部多處撕裂傷，手、腳及膝蓋都有擦挫傷，目前人無法行走、非常虛弱，為爭取救援時效，故申請空勤直昇機於觀高停機坪接載，且順利於上午7時43分接載成功，7時52分落地消防署訓練中心，送至竹山秀傳醫院就醫，所幸救治後並無生命危險。