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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠協商互嗆1小時！綠要「中立院長」　韓國瑜：我都快搬到中壢了

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（18日）下午主持朝野協商，原本有7案要討論，但民進黨團不滿內政委員會日前用三分鐘讓選罷法出委員會，因此民進黨團總召柯建銘開場就先開罵30分鐘，隨後國民黨團總召傅崐萁也回嗆30分鐘，最後不滿直接走人。事後韓國瑜無奈表示「這次協商是有史以來最差的一次 」，柯則回，「我希望你做一個中立院長」，韓說，「我都快搬到中壢去了，我真的很中立」，隨即則散會。

▲▼民進黨立委衝朝野協商會場 找院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委衝朝野協商會場。（圖／記者屠惠剛攝）

今日協商的議案中，有一案是要討論「研商有關113年12月16日本院內政委員會第16次全體委員會議，議事程序之爭議相關事宜」，會前，民進黨眾多立委前往會議室抗議，綠委蔡易餘認為，「這是假的協商，審查報告都出來，還要用過水協商」。柯建銘也說，他要告訴韓國瑜「你是關鍵人」，不是國民黨要你怎麼做就怎麼做，絕不接受毀憲亂政，從今天開始，將是台灣民主發展的生死存亡，他們一定捍衛到底。

協商開始後，由柯建銘先發言，他還原16日內政委員會衝突一事，一講就講了半小時，過程中也不斷喊話要求國民黨要照議事規則，傅崐萁也不能說話不算話。

柯建銘發言完，傅崐萁不滿拿出與柯建銘的對話紀錄，認為是柯建銘沒有做到彼此答應的事情。傅崐萁發言到尾聲時，因柯建銘不斷想糾正，綠委莊瑞雄及吳秉叡也不斷嗆聲，讓傅崐萁怒嗆，柯建銘講了30分鐘都沒人插嘴，民進黨卻老是愛干擾別人發言，且現在是朝野協商，本該黨鞭在場討論，民進黨卻烙了這麼多人，這樣的場合不是朝野協商。最後率黨團立委退席抗議。

傅崐萁離席後，韓國瑜表示，今天的協商氣氛非常不好，柯建銘、傅崐萁前半段的談話像瓊瑤愛情小說，「我認識你三十年」，後半段像是金庸小說，氣氛是有史以來最差的一次，朝野協商是很重要的溝通平台，希望黨團都要珍惜。

柯建銘最後向韓國瑜說，「我希望你做一個中立院長」，韓國瑜無奈表示，「我都快搬到中壢去了，我真的很中立」。隨即則散會。

▲▼民進黨立委衝朝野協商會場 找院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委衝朝野協商會場 找院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

 
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