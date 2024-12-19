綠營要求韓國瑜先協商選罷法「封門案」　「此爭議未解其他不應協商」

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜昨下午主持朝野協商，原本有7案要討論，但民進黨團不滿內政委員會日前用三分鐘讓選罷法出，藍綠雙方互罵30分鐘，傅崐萁撂下狠話，「沒有要協商，禮拜五就是要過選罷法。」隨後不歡而散。今（19日）下午繼續協商。民進黨團幹事長吳思瑤表示，協商優先順序應該先處理周一爭議事件，退回違法審查報告，黨團主張非常清楚，此爭議未解，其他議案都不應當進入協商程序。

對於協商，吳思瑤受訪時強調，協商的優先順序應該先處理周一國會戒嚴爭議事件，國會戒嚴、民主倒退，韓國瑜擔任院長應該調停、退回重審，黑箱會議不能合法化、戒嚴國會不能常態化，朝野協商首要任務必然是先解決選罷法爭議事件，退回違法審查報告，民進黨團主張非常清楚，此爭議未解，其他議案都不應當進入協商程序。

吳思瑤指出，韓國瑜說他要去調查周一會議狀況，鎖門、擋門開會都發生在大家眼前，所有人、媒體都是見證者，違法現行犯就在眼前，韓國瑜還需要調查什麼？無效會議就是退回重審，過去王金平服貿時做的到，韓國瑜難道沒有這樣的素養嗎？

對於今日下午協商，吳思瑤再次呼籲先解決選罷法爭議事件，其他議案絕不對縱容國民黨過水，一次惡搞三個惡法，呼籲國民黨適可而止，昨天包圍國民黨中央群眾的怒吼、民意的反彈，國民黨還要視而不見嗎？